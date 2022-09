Mosbach. (cao) Seit Jahren begeistern die Eisenbahnfreunde Mosbach Jung und Alt mit ihrer heimatbezogenen Anlage. Bei der Dezemberausstellung im Rathaus ist sie nicht mehr wegzudenken, und auch im Stadtmuseum war etwa schon der "Odenwald-Express" zu sehen. "Doch damit ist jetzt in gewohnter Form leider erst einmal Schluss", berichtet Christian Prentki, Schriftführer des Vereins, im Gespräch mit der RNZ. "Ein Rohrbruch in unserem Lager hat zwei Drittel der Anlage zerstört – ein Drittel wohl unwiderruflich."

Nachdem die Eisenbahnfreunde Mosbach bereits im Jahr 2012 ihr Vereinsheim aufgeben mussten, durften sie in einem Lagerraum ihre Segmentanlage zwischen den Dezemberausstellungen verstauen. "Umbauarbeiten fanden nur bei uns Mitgliedern statt, und so glich die jährliche Inbetriebnahme vor den Ausstellungen immer einem gigantischen Puzzlespiel mit erhöhtem Adrenalinspiegel", erzählt Prentki.

Mit dem Beginn der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen habe man die liebevoll gestalteten Segmente dann "in eine Art Winterschlaf versetzt", abgedeckt und eingelagert. "Im Frühjahr 2022 wurden wir dann fast vom Schlag getroffen": Eine marode Abwasserleitung hatte sich in den Lagerraum ergossen. Zahlreiche Module seien beschädigt und mit Schimmel durchzogen gewesen, "darunter leider auch die heimatbezogenen Segmente Lohrbach, Sattelbach und das Biberklingenviadukt als Nachbildung der Schmalspurbahn Mosbach-Mudau sowie das den Neckar-Odenwald-Kreis repräsentierende Segment ,Dallauer Brücke’ der großen H0-Anlage", schildert der Schriftführer das Ausmaß. Auch die detailgetreue Nachbildung des Mosbacher Bahnhofsgebäudes wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. "Wir müssen schauen, welche Teile wir sanieren können."

Auch wenn die verbliebenen Segmente mittlerweile getrocknet wurden, sei an einen Einsatz zur diesjährigen Dezemberausstellung in bekannter Form nicht zu denken. "Wir hoffen, dass wir wenigstens mit einem reduzierten Umfang teilnehmen können", sagt Prentki. "Allein die Elektronik zu überprüfen, ist ein enormer Aufwand." Den bei den kleinen (und auch großen) Gästen beliebten "Odenwälder Christbaum-Express", welcher bei richtiger Lösung der gestellten Rätselaufgaben kleine Überraschungen an das "Ende der Welt" lieferte, werde es "in der ein oder anderen Form" aber auf jeden Fall geben.

Da eine Reparatur ohne entsprechende Räumlichkeiten zur Lagerung und zum Bau sehr schwer sei, suchen die Eisenbahnfreunde in bzw. rund um Mosbach nun entsprechende Lagerräume, "idealerweise mit Platz für eine kleine Werkstatt", berichtet Prentki. 30 bis 40 Quadratmeter seien dabei schon ausreichend, ob bei einer Privatperson oder im Keller eines Unternehmens.

Info: Kontakt zum Verein per E-Mail an christian_prentki@yahoo.de.