Von Stephanie Kern

Mosbach. In keiner anderen Organisation sind die ehrenamtlichen Aktivitäten von Menschen so ausgeprägt wie in der evangelischen und der katholischen Kirche: In beiden Großkirchen engagieren sich jeweils rund eine Million Menschen freiwillig und unentgeltlich. Zwei von ihnen sind Christoph Jüttner und Nicola Gehrig. Sie arbeiten in der katholischen