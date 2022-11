Eberbach. (by) Da kam Barbara Krawczyk aus dem Staunen nicht mehr heraus. Kurz vor Abgabeschluss am Dienstagmittag gaben sich noch einmal mehrere Frauen die Klinke in die Hand und gaben auf den letzten Drücker Päckchen für die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" ab. Der große "Weihnachtsbaum" mit den Geschenken für die bedürftigen Kinder in Osteuropa wuchs noch einmal ein Stückchen an. Als am Dienstagnachmittag alles zusammengezählt wurde, konnte sie das Resultat erst gar nicht fassen. "Es sind 241 Päckchen und 1471,80 Euro an Spendengeldern – so viel war es noch nie."

Ein Spendenaufkommen, das nicht nur Krawczyk überrascht. "Wenn sie das Ergebnis vom vergangenen Jahr erreichen, wäre dies schon toll", hatte man ihr im Vorfeld bei der Sammelstelle gesagt. Denn die Zahlen aus den anderen Sammelstellen seien alle rückläufig gewesen. So herrschte auch bei ihr eine große Unsicherheit, wie die Aktion angesichts der Inflation und der hohen Belastungen der Bürger angenommen wird. Doch offenbar hatten jene aus Eberbach und den umliegenden Gemeinden, die sich schon seit Jahren beteiligen, im Bekanntenkreis kräftig die Werbetrommel gerührt. "Eberbach hält zusammen", freut sich Barbara Krawczyk.

Einen großen Anteil am Rekordergebnis hatte aber auch die evangelische Kirchengemeinde Neckarsteinach mit Pfarrer Norbert Feick. 113 Päckchen und 715 Euro an Spendengeldern kamen allein von hier. Organisiert hatte die Aktion in Neckarsteinach wieder einmal Feicks Ehefrau Renate. "Die machen ein richtiges kleines Event daraus", erzählt Krawczyk. Mütter und Kinder packten am Montag im Gemeindehaus gemeinsam die Päckchen, Omas hatten Sachen selbst gestrickt.

Die Päckchen brachte Krawczyks Mann am Dienstagnachmittag wieder in die Sammelstelle nach Lohrbach. Er musste sich dafür mehrmals hinters Lenkrad setzen, bis er alles abgeliefert hatte.