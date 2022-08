Eberbach. In Hochform zeigte sich zur Eröffnung des 85. Eberbacher Kuckucksmarkts am Freitagabend Bürgermeister Peter Reichert. Mit einem Schlag trieb er auf der Bühne des großen Festzelts den Bierhahn ins Fass und sorgte dafür, dass der Gerstensaft bei diesem von ihm so gepriesenen "Markt der Märkte in der Region" fließen konnte.

Umringt wurde Reichert bei diesem nach zwei Jahren Zwangspause natürlich mit Spannung erwarteten Akt von Bürgermeisterkollegen aus der Nachbarschaft, den Landtagsabgeordneten Jan-Peter Röderer und Albrecht Schütte, Lokalpolitikern und vielen Festgästen im Zelt, von denen sich die ersten Tausend an Freigetränken laben durften.

Der Fanfarenzug schmetterte sein Willkommen und ließ, nachdem alle Gläser gefüllt waren, das Badenerlied erklingen – samt einigen auf Eberbach gemünzten Strophen.