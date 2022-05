Verkaufen, aber auch Kaufen ist von 13.30 bis 17 Uhr für die 120 "Nachwuchs-Unternehmer" beim Kinderflohmarkt angesagt. Alles das, was nicht mehr gefällt oder keinen Platz mehr in den Kinderzimmern hat, wird hier angeboten – Spielzeug, Kleidung oder Sportgeräte werden hier zu Geld gemacht. Und wie in all den Jahren zuvor sicher auch gleich wieder in andere coole Sachen investiert. Wobei die begleitenden Mamas und Papas sicher ein Auge drauf werfen, dass ihre kleinen Verkäufer nicht mit mehr zurückkommen als sie zu Beginn hatten.

Am Samstag geht’s bereits um 11 Uhr los mit dem Kinder-Ritterturnier, einer mittelalterlichen Spielaktion auf der Wiese unterhalb des Pulverturms. Im Ephratahof beim Pulverturm macht’s von 15 bis 18 Uhr "Klick Klack", wenn Kleine und Große die Faszination alter und neuer Großbrett- und Bewegungsspiele erleben können. Auf dem Thononplatz erfüllt Ballonkünstlerin Kunigunde zwischen 13 und 17 Uhr sicher so manchen Kinderwunsch.

Eberbach. Drei Jahre mussten die Eberbacher warten, bis auf den 40. endlich der 41. Eberbacher Frühling folgt . Am heutigen Freitag ist es so weit. Um 18.30 Uhr wird er auf dem Alten Markt traditionell mit dem Frühlingsliedersingen eröffnet, musikalisch untermalt von der Katholischen Pfarrkapelle unter Leitung von Dr. Almut Rumstadt. Bei Regen wird die Eröffnung in die Stadthalle verlegt. Weiter geht es um 19.30 Uhr mit dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Peter Reichert auf dem Neuen Markt.

Von Peter Bayer

Eberbach. Drei Jahre mussten die Eberbacher warten, bis auf den 40. endlich der 41. Eberbacher Frühling folgt. Am heutigen Freitag ist es so weit. Um 18.30 Uhr wird er auf dem Alten Markt traditionell mit dem Frühlingsliedersingen eröffnet, musikalisch untermalt von der Katholischen Pfarrkapelle unter Leitung von Dr. Almut Rumstadt. Bei Regen wird die Eröffnung in die Stadthalle verlegt. Weiter geht es um 19.30 Uhr mit dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Peter Reichert auf dem Neuen Markt.

Am Samstag geht’s bereits um 11 Uhr los mit dem Kinder-Ritterturnier, einer mittelalterlichen Spielaktion auf der Wiese unterhalb des Pulverturms. Im Ephratahof beim Pulverturm macht’s von 15 bis 18 Uhr "Klick Klack", wenn Kleine und Große die Faszination alter und neuer Großbrett- und Bewegungsspiele erleben können. Auf dem Thononplatz erfüllt Ballonkünstlerin Kunigunde zwischen 13 und 17 Uhr sicher so manchen Kinderwunsch.

Verkaufen, aber auch Kaufen ist von 13.30 bis 17 Uhr für die 120 "Nachwuchs-Unternehmer" beim Kinderflohmarkt angesagt. Alles das, was nicht mehr gefällt oder keinen Platz mehr in den Kinderzimmern hat, wird hier angeboten – Spielzeug, Kleidung oder Sportgeräte werden hier zu Geld gemacht. Und wie in all den Jahren zuvor sicher auch gleich wieder in andere coole Sachen investiert. Wobei die begleitenden Mamas und Papas sicher ein Auge drauf werfen, dass ihre kleinen Verkäufer nicht mit mehr zurückkommen als sie zu Beginn hatten.

Auf dem Leopoldsplatz haben sich die Vereine etwas ausgedacht, um zur erfahrungsgemäß ruhigeren Zeit noch möglichst viele Besucher anzulocken. Von 13.30 bis 18 Uhr findet die "1. Eberbacher Tischkicker WM" für Vierermannschaften statt. Und auf dem Neuen Markt steigt von 17 bis 18 Uhr die "Frischlingsparty", die Eberbacher Kinderdisco – ebenfalls eine Premiere.

Am Sonntag gibt’s ab 11 Uhr wieder das Kinder-Ritterturnier sowie den Frühschoppen auf dem Leopoldsplatz, dem Alten und Neuen Markt. Kunigunde ist zwischen 12.30 und 17.30 Uhr unterwegs, und von 14 bis 17 Uhr heißt es wieder "Klick Klack". Auf dem Leopoldsplatz können Wagemutige beim "Bullriding" zwischen 13.30 und 16.30 Uhr den Stier bei den Hörnern packen. Um 15 Uhr beginnt auf dem Neuen Markt der Shownachmittag und von 17 bis 18 Uhr steigt wieder die Frischlingsparty.

Dass es an den drei Tagen nicht zu leise ist, dafür sorgen zahlreiche Bands und Musikgruppen, die auf fünf Plätzen spielen: Leopoldsplatz, Lindenplatz, Neuer Markt, Alter Markt und Bahnhofstraße West. Dabei reicht die Bandbreite von Blasmusik, Jazz und Dixieland, Country und Blues, Reggae und Dancefloor über Rock und Pop bis hin zu Metal.

Am Sonntag gibt es zudem verschiedene Infostände von Vereinen, Firmen und Organisationen. Und natürlich von 12.30 bis 17.30 Uhr den verkaufsoffenen Sonntag der Eberbacher Werbegemeinschaft. Er lädt ein zum entspannten Bummeln abseits vom werktäglichen Stress. Dabei werden auch die neuesten Trends in Sachen Schmuck, Haushalt, Optik, Textil und vielem mehr präsentiert.

Wer sich zwischendurch eine kleine Auszeit von dem Trubel nehmen will, kann sich in eines der Museen oder eine der beiden Kirchen – Michaelskirche und St. Johannes Nepomuk – zurückziehen und sich dort ein wenig umschauen. Das Museum der Stadt am Alten Markt und das Küferei-Museum im Pfarrhof haben Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag hat dann auch das Naturparkzentrum Neckartal-Odenwald zur gleichen Zeit geöffnet. Der Eintritt ist jeweils frei. Und der Segelfliegerclub Eberbach präsentiert an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr auf der Rasenfläche beim Pulverturm ein Segelflugzeug und beantwortet gerne Fragen zum Fliegen.