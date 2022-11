Von Peter Bayer

Eberbach. "Es hat wieder viel Spaß gemacht und wir haben viel gelernt", begrüßen die Kinder ihre Eltern, die sie nach dem "Unterricht" bei Torsten Schmidt abholen. Gelernt haben sie keine Vokabeln, kein Dividieren und keine Rechtschreibung, sondern laut schreien, den "Nikolaussack" oder sich auf ihr Gefühl in "kritischen Situationen" zu verlassen. In seinen Kursen "Mutig und stark" bringt der erfahrene Dozent für Selbstbehauptung, Selbstverteidigung und Gewaltprävention seit 16 Jahren Kindern und Frauen bei, sich zu verteidigen und zu behaupten. Diesmal 15 Zweitklässlern der Dr.-Weiß-Grundschule.

Wie verhalten sich Kinder in bedrohlichen Situationen mit Fremden richtig? In Rollenspielen zeigt Schmidt den Kindern das richtige Verhalten. Doch was sind "Fremde" und sind alle Fremden eigentlich gefährlich? Natürlich sind nicht alle Fremden böse. Doch wie soll ein Kind das erkennen? Man sieht es einer Person ja nicht an, doch "man spürt es", wenn einem die Situation komisch vorkommt.

Wenn ein Wildfremder ein Kind in eine Wohnung locken und ihm dort kleine Kätzchen zeigen oder ihm auf der Straße Süßigkeiten schenken will und dabei immer näher kommt, dann sollten beim Kind die Alarmglocken schrillen. Dann heißt es: Abstand halten und am besten andere auf die Situation aufmerksam machen. Ein lautes und deutliches "Gehen SIE weg" oder "Lassen SIE mich in Ruhe" hilft dabei. Möglichst laut sollte es sein. Und das haben die Kinder in den vier Kurseinheiten à 90 Minuten definitiv gelernt, die anfängliche Hemmschwelle überwunden, ihre Stimme laut einzusetzen. So muss sich manch einer oder eine beim Üben schon die Ohren zuhalten.

Die Kinder erfahren auch, wo oder bei wem sie in bedrohlichen Situationen Hilfe finden. Etwa in den "Notinseln", in Geschäften oder bei anderen Erwachsenen. Diese sollten sie aber gezielt mit einem "Helfen Sie mir bitte" ansprechen.

Dann erfahren die Kinder auch noch etwas über Geheimnisse". Vor allem über die, bei denen man sich schlecht fühlt und es immer schlimmer wird. "Bauchwehgeheimnisse sind Erzählgeheimnisse", macht Schmidt ihnen klar. Schlechte Geheimnisse dürfen und müssen die Kinder jemandem erzählen, dem sie vertrauen. Das kann auch ruhig die Lehrerin oder der Opa sein.

Und am letzten Kurstag zeigt Torsten Schmidt den Mädchen und Buben noch den "Nikolaussack" – eine Methode, um sich aus einem Haltegriff zu befreien. Die Abwehrmethode wird natürlich fleißig geübt und mit einem lauten "Gehen SIE weg!" unterstützt. Ging es dabei naturgemäß lauter zu, sind alle ...