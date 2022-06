Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Jetzt, wo das Öffi-Nutzen pro Monat nicht mal einen Zehner kostet, sind Fahrten mit Bus und Bahn nicht nur für jeden erschwinglich, sie lohnen sich auch für alle – einschließlich unserer Schnäppchenjäger. Ob allerdings Leute, die bisher eisern auf ihre Automobilität schwören, die umweltfreundliche Art der Fortbewegung nur deswegen noch nicht entdeckt haben, weil sie deren Preis für zu hoch halten, sei dahingestellt.

Eingespielten Bahnfahrern drängt sich im Moment eher der Verdacht auf, dass die neuen Fahrgäste alles, was über das Betätigen des eigenen Gaspedals zu von ihnen selbst festgelegten Zeiten hinausgeht, an ihre Grenzen bringt. Irgendwie sind nämlich auffallend viele ein wenig orientierungslos wirkende Männer und Frauen in der S-Bahn zu besichtigen.

Schon fünf Minuten vor ihrem Haltepunkt stehen sie mit bangem Blick am Ausgang, um ihn ja nicht zu verpassen, wollen partout auf der falschen Seite aussteigen, kriegen den Türknopf nicht gedrückt, schieben mit Fahrrad durch jede beliebige Tür (nur nicht ins Fahrradabteil) und blockieren die Gänge. Auch gibt es sehr viel mehr Lauferei während der Fahrt, denn wenn die Gänge frei sind, will so ein Sitzplatz schließlich sorgfältig ausgewählt werden. Schnäppchenjäger halt. Aber ist für 9 Euro denn mehr zu erwarten?