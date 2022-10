Von Peter Bayer

Eberbach. "Ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon mache, zehn Jahre sind es mindestens." So genau weiß es Barbara Krawczyk selbst nicht, wie lange sie schon an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" teilnimmt. Jetzt ist es wieder soweit: Ab sofort können in Barbaras Beauty Boutique die gefüllten Schuhkartons für jene Kinder in südosteuropäischen Ländern abgegeben werden, denen es nicht so gut geht. "Weihnachten im Schuhkarton", das heißt strahlende Kinderaugen, wenn sie "ihr" Päckchen aufmachen. Aber es ist auch die Botschaft "jemand denkt an mich", die darin mitkommt.

Es sind nicht nur Eberbacherinnen und Eberbacher, die sich an der Aktion beteiligen und Kindern zum Beispiel in Bulgarien oder auch Rumänien zu Weihnachten eine Freude machen wollen. "Sie kommen auch aus Waldbrunn, Neckarsteinach, Schönau oder dem Mosbacher Raum", sagt Krawczyk. So hat allein der evangelische Kindergarten Neckarsteinach im vergangenen Jahr 78 Kartons und 300 Euro an Spenden gebracht. Es gibt aber auch einige Privatpersonen, die jedes Jahr zwischen acht und zwölf Päckchen abgeben. "Eine Rentnerin aus Eberbach macht von Anfang an mit und gibt jedes Mal um die acht Päckchen ab", sagt Krawczyk. Gleiches macht auch eine Rentnerin aus Schönbrunn.

Nicht einmal Corona konnte die Geschenkaktion stoppen. "Im vorigen Jahr war es sogar richtig gut", erinnert sich Barbara Krwawczyk. Da waren es 245 Kartons und 1207 Euro Spenden, die ihr Mann am Ende der Aktion zur Sammelstelle nach Lohrbach fahren durfte.

Damit jedes Kind ein gleich großes Päckchen bekommt, hat die Eberbacherin in ihrem Laden einige Leerkartons, die abgeholt und gefüllt bis zum 15. November wieder abgegeben werden können. "Die Leute bekommen einen Flyer mit, wo alles erklärt ist, was rein darf", sagt sie. Doch natürlich kann auch ein eigener Karton gefüllt und abgegeben werden.

Damit jedes Kind das für es passende Päckchen bekommt, wird in drei Altersgruppen unterschieden: zwei bis vier Jahre, fünf bis neun Jahre und zehn bis 14 Jahre – dazu noch Junge oder Mädchen.

Wer nicht weiß, womit er den bedürftigen Mädchen und Buben eine Freude machen kann, der erhält im Flyer Tipps. Neben Kleidung und Accessoires wie Mütze, Schal, Handschuhe, Socken oder Selbstgestricktes können auch Hygieneartikel wie Zahnbürste und Zahnpasta rein, ebenso Waschlappen, Handtuch, Duschgel oder Haarbürste. Natürlich freuen sich die Kinder auch über Spielzeuge wie Autos, Springseile oder Puzzles sowie Süßigkeiten. Nicht eingepackt werden sollten Gebrauchtes, Zerbrechliches, Lebensmittel, gefährliche oder angstauslösende Artikel wie etwa Kriegsspielzeug. Ein "Wow-Geschenk" wie etwa ein Kuscheltier, eine Puppe, ein Fußball mit Pumpe, Schuhe oder ein Musikinstrument rundet das gefüllte Päckchen ab.