Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Faschingskostüme ausleihen, Kinder- und Erwachsenenkleidung aus zweiter Hand kaufen und verkaufen, Ein-Euro-Teile erwerben – all das gehört seit Samstag der Vergangenheit an. Die Villa Kunterbunt ist für immer geschlossen. Wieder ist damit in Eberbach ein Traditionsgeschäft verschwunden. 40 Jahre lang hat Traudl Wiegel in dem