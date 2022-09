Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Viktoria macht weiter. Der Plan scheint aufgegangen. Die ehemalige Besitzerin Birgit Valerius und die neuen Eigner suchten gemeinsam: Ein Pächter ist gefunden, der am bisherigen Konzert von Backstube und Gasträumen festhält. Im Oktober soll das Café in der Friedrichstraße wieder öffnen.

Verkauft ist das Anwesen an die Architektenfamilie Klaus Gärtner. Die will in den oberen Geschossen neue Wohnungen einrichten und die gesamten Versorgungs- und Entsorgungsleitungen der teilweise aus dem beginnenden letzten Jahrhundert stammenden Bauten ertüchtigen. Der Bauantrag dazu ist vorgelegt, befindet sich in der Abstimmung zwischen Stadt und Landkreis. Mit der Baugenehmigung wird um den Jahreswechsel gerechnet.

Das traditionsreiche Viktoria-Café im Erdgeschoss und dahinter der bewirtschaftete Garten zwischen Haupthaus und Stadtmauer sollten von Anfang an erhalten bleiben. Jedoch mit einem neuen Pächter, nachdem Vorbesitzerin Birgit Valerius den Betrieb aus Altersgründen aufgegeben hat.

Die Suche nach jemandem, der das Kaffeehaus vor allem mit dem bisherigen lukullischen Angebot weiterführt, ist nun offenbar erfolgreich gewesen. Auf diese gemeinsame Auswahl legten Gärtner und Valerius gleichermaßen wert. Die tiefgekühlte Viktoria-Torte gab es ab der Schließung der Konditorei Mitte Juni aus vorgefertigter Produktion und im Verkauf in der Kaffeemanufaktur Hirschhorn und in "Strohauer’s Café Alt Heidelberg". Schließlich sollte der Kassenschlager Viktoria nach genau 60 Jahren auf dem Markt nicht aus dem Angebot verschwinden. Denn die Torte macht den Nimbus des Eberbacher Cafés hauptsächlich aus.

Und so wird es die Viktoria weiter geben. Ein Heilbronner Ehepaar übernimmt als Pächter das Café mit allen Nebenräumen; die Ehefrau kommt aus der Gastronomie und wird das Geschäft unter ihrem Namen führen. Und damit im Café auch weiterhin alle Torten und Gebäcke rund um die weltberühmte Viktoria verkauft werden können, bleiben alle Produktionsstätten im "Victoria-House" erhalten.

Bleibt der Beleg dafür, dass sich gegenüber früher nichts ändert: Garant für die Qualität des Altbewährten und den Geschmack der Köstlichkeiten wird Florian Bäcker-Valerius sein, der als Konditormeister weiterhin den eigentlichen Produktionsbetrieb in der Back- und Konditorenstube leiten wird. In den nächsten Tagen werden Mitarbeiter für alle Aufgaben im wiederbelebten Café Viktoria gesucht.