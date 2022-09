Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Der Bauausschuss befasst sich in seiner Sitzung am Montag, 12. September, unter anderem mit dem Sanierungsvorhaben im Wohn- und Geschäftshaus Friedrichstraße 5 bis 9 – ein bis Juni als "Victoria House" und ehemalige Wirkstätte des berühmten Eberbacher "Tortenschöpfers" Heiner Strohauer weithin bekanntes Haus. Tochter Birgit Valerius hatte das Viktoria-Café aus Altersgründen aufgegeben und das zweiteilige Anwesen an eine Eberbacher Architektenfamilie verkauft.

Die wollen das Wohn- und Geschäftshaus jetzt sanieren und haben einen Bauantrag gestellt. Das Vorhaben beinhaltet den Abriss der innen gelegenen Treppenhäuser, die durch eine Außentreppe mit Balkon im Innenhof ersetzt werden sollen. Auf diesem Wege sollen die Erschließung der einzelnen Geschosse gesichert werden. Der Bauherr will die oberen Geschosse so umbauen, dass im ersten Obergeschoss drei, im zweiten zwei Wohnungen Platz finden. Das Café im Erdgeschoss soll erhalten bleiben: "Die bestehende Art der baulichen Nutzung bleibt von dem Bauvorhaben unberührt, heißt es in der Beschlussvorlage.

Für das zuletzt von einem Schuhmacher und Schlüsseldienst genutzte Ladenlokal im rückwärtigen Teil der Bahnhofstraße liegt ein Umnutzungsantrag vor. Der Inhaber des mit Zugang von der Friedrichstraße bereits ansässigen Akustikfachgeschäfts hat vor, in die daran angrenzende Teilfläche zu expandieren.

Der öffentliche Teil dieser um 17.30 Uhr im Horst-Schlesinger-Saal des Rathauses stattfindenden Sitzung enthält sieben weitere Bauvorhaben.