Eberbach. (jbd) Der vom 26. bis 31. August stattfindende Kuckucksmarkt wirkt sich wie immer auch auf den Straßenverkehr aus. Nicht nur im unmittelbaren Umfeld des Festgeländes in des Au, wo bestimmte Bereiche gesperrt bzw. für andere Nutzungen ausgewiesen sind, sondern bis hinüber auf die andere Neckarseite.

Hier, entlang der B37, wird das neckarseitige absolute Halteverbot für die Dauer des Jahrmarkts aufgehoben und als Parkplatz freigegeben. Die Fähre "Frischling" setzt heuer von der unterhalb gelegenen Anlegestelle aus zwar nicht in die Au über. Aber die Busverbindung zwischen Bahnhof und Festplatz fährt auch die Haltestelle an der Stadthalle an. Lediglich während des Feuerwerks am Dienstag, 30. August, ist der komplette Bundesstraßenabschnitt zwischen westlicher und östlicher Stadteinfahrt von 21.45 bis 22.30 Uhr gesperrt.

Die Dr.-Weiß-Straße wird von der Einmündung Schwanheimer Straße (L590) in Richtung Osten bis zur Einmündung Kirchenweg, ab Freitag, 12 Uhr, über die ganze Marktzeit als Einbahnstraße ausgewiesen.

Halteverbote gelten auf folgenden Straßen: beiderseits der Neckarbrücke, auf der talseitigen Rockenauer Straße 300 Meter vor dem Ortsschild bis zur Neckarbrücke; in der Schwanheimer Straße ab Einmündung Pleutersbacher Straße bis Steingartenweg sowie auf den letzten 15 Metern vor der Einmündung in die Beckstraße; auf der Pleutersbacher Straße (Bergseite) bis Einmündung Schwanheimer Straße, mit Ausnahme des genehmigten Gehwegparker-Bereichs.