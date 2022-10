Eberbach. (rho) Die gute Nachricht kommt womöglich noch in dieser Woche oder gleich danach. Die Eberbacher Stadtwerke (SWE) nehmen die Erhöhung der Abschlagszahlungen für die rund 1700 Kunden mit langfristigen Verträgen zurück. Es gibt nämlich keinen gesetzlichen Aufschlag wegen der geplant gewesenen Gasbeschaffungsumlage, die am 30. September rückwirkend gekippt wurde. Der Auftrag, die Kundschaft zu informieren, ging am Mittwoch an den Postdienstleister der SWE. Bis Ende des Jahres hat alles jedoch einen mehr oder weniger vorläufigen Charakter. Die Stadtwerke werden nämlich noch die einzelnen Regelungen aus dem statt der Gasbeschaffungsumlage entschiedenen Preisdeckel umsetzen müssen, der teilweise noch in diesem Jahr greifen soll.

Update: Donnerstag, 13. Oktober 2022, 17.31 Uhr

Weniger Aufschlag für Gaskunden ohne Vertrag

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Gute Nachrichten für Kunden mit einem Langzeitvertrag der Eberbacher Stadtwerke (SWE) gab es dieser Tage: Ihr Arbeitspreis für Gas bleibt bis Ende des Jahres unverändert, der monatliche Abschlag ebenso. Grund ist der nachträgliche Wegfall der Gasbeschaffungsumlage, die per Gesetz auf den vereinbarten Preis aufgeschlagen werden durfte.

Jetzt gibt es auch frohe Kunde für diejenigen Gasabnehmer der SWE, die keinen solchen langfristigen Vertrag haben, in der gesetzlichen Versorgung sind und deshalb den meist teureren Grundversorgungstarif zahlen müssen. Örtliche Energieversorger sind per Gesetz verpflichtet, Abnehmer mit Gas – und ebenso mit Strom – auch ohne besondere vertragliche Bindung zu beliefern.

Bei diesen Abnehmern kann der Gastarif mit jeweils sechswöchigem Vorlauf geändert werden. So hatten die Stadtwerke am 17. September neue Preise angekündigt, die ab 1. November gelten sollten. In den Grundtarif war hier ebenfalls noch die Gasumlage eingerechnet, die zu diesem Zeitpunkt vom Bundeswirtschaftsminister veröffentlicht gewesen war. Die Gasbeschaffungsumlage wurde jedoch am 30. September rückwirkend gekippt. Das kommt nunmehr auch den Gaskunden der Stadtwerke zugute, die in der gesetzlichen Grund- und Ersatzversorgung beliefert werden. Die Stadtwerke haben die Preise nach unten korrigiert.