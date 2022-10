Die Vorteile sind offenkundig. Wenn das System etabliert ist, werden Pflegekräfte entlastet , weil viele Arbeitsschritte entfallen. Werden alle Werte und Maßnahmen direkt eingegeben, sind sie auch sofort in der Patientenakte sichtbar, alle wichtigen Informationen werden direkt an die Hausarzt-Praxis übermittelt. Weniger Aufwand bei der Dokumentation lässt mehr Zeit für die Patienten.

Eberbach. Pflegepersonal mit Tablet, auf dem Visitenwagen ein Laptop: Sie sind Teil der Digitalisierung im Klinik-Alltag , nach gesetzlicher Vorgabe muss sie bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein. Durchaus eine Herausforderung für die Kollegen, sagt der Stellvertretende Leiter des Pflegedienstes, Daniel Dietz beim Patienteninformationstag in der GRN-Klinik Eberbach . Schulungen und Mehrarbeit laufen zusätzlich zum normalen Dienst in der Übergangsphase, die Abläufe im Krankenhaus müssen trotzdem wie gewohnt funktionieren.

Von Elisabeth Murr-Brück

Die Vorteile sind offenkundig. Wenn das System etabliert ist, werden Pflegekräfte entlastet, weil viele Arbeitsschritte entfallen. Werden alle Werte und Maßnahmen direkt eingegeben, sind sie auch sofort in der Patientenakte sichtbar, alle wichtigen Informationen werden direkt an die Hausarzt-Praxis übermittelt. Weniger Aufwand bei der Dokumentation lässt mehr Zeit für die Patienten.

Vor allem aber erhöht die Digitalisierung deren Sicherheit. Standardmäßig hinterlegte Programme erkennen schon bei der Befund-Erhebung Zusammenhänge zwischen Einzelphänomenen oder mit anderen Erkrankungen. Die Notaufnahme kann schon vor dem Eintreffen Diagnosen erstellen und Vorbereitungen treffen, weil die Sanitäter im Einsatzwagen alle wichtigen Daten und Informationen übermitteln. Ist das Krankenhaus für bestimmte Situationen nicht eingerichtet – Schädel-Hirn-Verletzungen – kann über die telemedizinische Zusammenarbeit mit der spezialisierten Abteilung der Uniklinik den Patienten erst einmal der belastende Transport über längere Strecken erspart werden.

Gleichfalls gesetzlich vorgeschrieben ist die sogenannte Ambulantisierung: Die Patienten sollen nicht mehr Zeit im Krankenhaus verbringen müssen als medizinisch unbedingt erforderlich. Technische und medizinische Fortschritte machen es möglich, dass sie nach dem Eingriff – zum vorher vereinbarten Termin – auf Station überwacht und untersucht werden. Spricht aus medizinischer Sicht nichts dagegen, werden sie noch am selben Tag in die häusliche Pflege entlassen. Die Erfahrung zeige, dass sich die meisten Menschen in vertrauter Umgebung besser erholen würden. Die Zusammenarbeit mit dem Pflegenetzwerk in Eberbach ist etabliert, Patienten bekommen zudem eine Telefonnummer, wo sie bei Fragen und Problemen jederzeit anrufen können.

Sport ist Mord, eine griffige Ausrede für Couch Potatoes mit Promi-Bonus und dem Nachteil, dass zumindest Winston Churchill das nie nachweislich gesagt hat. Die Ergebnisse der legendären Londoner Busfahrer-Studie hat er noch erlebt, mit der erstmals der Zusammenhang zwischen wenig Bewegung und Herzinfarkt nachgewiesen wurde. Leistungssport ist allerdings nicht automatisch der beste Schutz. Der Eberbacher Kardiologie-Chef Dr. Daniel Herzenstiel hat die Zusatz-Qualifikation als geprüfter Sport-Kardiologe, mit Zulassung für Profi-Sportler. Auch bei diesen durchtrainierten Athleten kommt es zu scheinbar unvorhersehbaren plötzlichen Todesfällen. Allein im Profi-Fußball waren es 145 in vier Jahren, bei fast 40 Prozent zeigten sich bei der Obduktion kardiologische Auffälligkeiten, wobei mögliche Herzrhythmus-Störungen in der verbleibenden Gruppe naturgemäß nicht mehr festgestellt werden konnten. "Die meisten hätte man retten können", sagt Dr. Herzenstiel: "Wären sie rechtzeitig untersucht worden." Die Crux: Es gibt die Möglichkeiten dazu, aber keine entsprechenden Richtlinien und Empfehlungen.

"Jede Bewegung macht sich positiv bemerkbar", sagt Dr. Herzenstiel, " schon ein Spaziergang." Drei Stunden Sport pro Woche lautet die allgemeine Empfehlung. Wer sich dazu erstmals oder nach längerer Pause entschließt, sollte vorher zum Hausarzt. Zeigen sich da Auffälligkeiten im EKG, ist eine genauere kardiologische Untersuchung angeraten, ebenso bei Vorerkrankungen, unklaren Beschwerden und familiär bekannten Herzproblemen. Geht der Ehrgeiz weiter, empfiehlt sich ein individuelles Trainings-Programm, die Möglichkeit dazu bietet die Kardiologie in der GRN.