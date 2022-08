Von Marcus Deschner

Eberbach. Tausche Aussicht gegen Schild: Am Neckarlauer wurden kürzlich vier Anlegeverbotsschilder aufgestellt. Eines davon direkt neben einer Sitzbank, die eigentlich zum Rundumblick auf die herrliche Landschaft einladen soll. Doch die Sicht wird durch das wuchtige Zeichen massiv eingeschränkt.

"Ein Schildbürgerstreich", meint ein Leser, der uns darauf aufmerksam machte. "Die Schilder wurden durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar bereitgestellt und vom Bauhof aufgestellt", teilt die Stadt dazu auf Nachfrage mit.

Hintergrund sei, dass der Neckarlauer aufgrund der Grundbruchgefahr der Kaimauer zum Anlegen gesperrt worden sei. Stellenweise gebe es nur für kleinere Schiffe eine Ausnahme. Die Schilder seien ausschließlich für die Schifffahrt und daher im Vergleich zu normalen Verkehrszeichen ziemlich groß.

"Das Schild an der Bank mag dem einen Bürger die schöne Aussicht etwas einschränken, dem anderen hingegen wird es als willkommener Sonnenschutz dienen", heißt es weiter von städtischer Seite. Es allerdings als "Schildbürgerstreich" zu bezeichnen, halte man doch für "unverhältnismäßig". Der Bauhof werde dennoch in den kommenden Tagen eine zusätzliche Bank an diesem Standort aufstellen.