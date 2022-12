Auch im Aldi könnte man abends beinahe denken, dass der Discounter kein Feuerwerk verkaufen würde, aber das Gegenteil ist der Fall: "Super läuft der", lautete die glasklare Auskunft nach meiner Frage, wie es mit dem Silvesterartikel-Verkauf liefe. Im Mittelgang sieht man an einigen Aufbewahrungsboxen schon die metallenen Stangen der Behälter statt Ware, was die Auskunft der Servicekraft unterstreicht. Teils kommen sie mit dem Ausfüllen schlicht gar nicht nach.

"Ich freue mich tierisch", gibt auch Tobias Beldermann unumwunden zu. Der Eberbacher kauft mit der Freundin ein und hat im Wagen ein respektables Reservoir an Feuerwerk, das er aber mit Bedacht verwenden will: "Ich finde es gut, dass es jetzt wieder erlaubt ist." Die Begründung, dass es wegen des Feuerwerks zu viele Verletzte geben könnte, kann er indes nicht ganz nachvollziehen. "Jeder, der Raketen und so kauft, sollte verantwortlich genug sein, sie benutzen zu können. Wenn jemand das total betrunken macht, oder Ware aus dem Ausland kauft, wo man keine Ahnung über die genaue Zusammensetzung hat, ist das halt was anderes."

Halb leer sind die Regale und Fächer mit Feuerwerksartikeln beim Lidl schon am Donnerstagabend. Der erste Tag, an dem der Verkauf erlaubt ist, kann sich mehr als sehen lassen. "Viele Leute haben so richtig drauf gewartet und freuen sich", erklärt die Schichtleitung. In der Spätschicht ist der Andrang ordentlich, die Kollegin, die früh da war, berichtete aber von einem regelrechten Ansturm: "Vor allem die Familien, da hat man einige ganz große Augen bei den Kindern gesehen", sagt sie lachend bei der Übergabe.

Von Moritz Bayer

Eberbach. Zwei Jahre blieb der Himmel dunkler als sonst, wenn die letzten Sekunden des Jahres heruntergezählt wurden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der sonst kurz vor Jahreswechsel erlaubte Feuerwerksverkauf untersagt. Dieses Jahr darf wieder "geböllert" und "geknallt" werden, die Vorfreude bei vielen ist groß. Aber auch die Kritik, dass Feuerwerk unnötige Umweltverschmutzung und Stress für Tiere sei, hat für einige Bürger und Unternehmen ihre Berechtigung.

Vergeblich sucht man Raketen und Ähnliches beim Rewe. Die danach gefragte Verkäuferin erklärt, dass sie gar keine verkaufen, und zeigt lächelnd nach oben. Dort hängt ein Schild: "Umweltschutz ist uns wichtiger als Feuerwerksverkauf". Ein klares Statement, das keine weiteren Fragen offenlässt. Aber schon beim kurzen Einkauf bekomme ich mit, dass ich nicht der einzige Kunde bin, der diese Frage stellt.

Tobias Beldermann freut sich auf Silvester und trägt seinen Teil zum bunten Himmel bei. Foto: Moritz Bayer

Gleiches Spiel im Kaufland. "Die rennen uns die Bude ein", ist am Infoschalter am Eingang zu hören. Jetzt, wo man endlich wieder darf, lassen sich die Eberbach wohl nicht lumpen, was Kracher, Wunderkerzen und Konsorten angeht. Dass sich die Kaufland-Leitung dazu entschlossen hat, Feuerwerk zu verkaufen, ist für die Angestellten durchweg nachvollziehbar, aber auch mit einigen Mühen verbunden.

Denn was viele nicht wissen: Nicht nur der Verkauf, sondern auch die Anlieferung, Lagerung und Verkaufspräsentation sind mit strengen Auflagen verbunden. "Wir brauchen einen Sicherheitsbeauftragten und einen Brandschutzbeauftragten, die Menge an Sprengstoffen ist exakt vorgeschrieben, was und wie viel in Verkaufsräumen auf wie viel Quadratmetern liegen darf. Das alles wird auch regelmäßig kontrolliert."

Und zwar durch das Ordnungsamt, das mehrfach vorbeikommt, um nachzuprüfen, ob die Lagerrichtlinien eingehalten werden und die entsprechenden Personen anwesend sind. "Einige Mitarbeiter haben dazu mehrere Schulungen erhalten und die haben Anwesenheitspflicht, sonst gibt das richtig Ärger", ist sich die Frau am Infoschalter der Wichtigkeit des vorsichtigen Umgangs mit den Feuerwerksartikeln im Klaren.

Was beim Kaufland Aufwand, aber kein allzu großes Problem darstellt, ist für kleinere Märkte kaum machbar. Auch hätten die letzten beiden Jahre Speditionen das Leben schwer gemacht. "Teilweise mussten wir recht spontan die Annahme der bereits gepackten Waren verweigern, da das Verbot so kurzfristig kam." Für die Firmen sei das teils existenzbedrohend gewesen.

So bleibt festzustellen, dass die Wahl dieses Jahr auf jeden Fall etwas Gutes hat: Man darf verkaufen, aber niemand muss es deshalb tun. Man darf "böllern", gezwungen wird natürlich keiner. Die Abwägung zwischen dem Einsparen der Schadstoffe beim Feuerwerk und das Tierwohl auf der einen, unvergesslichen Bildern, Erinnerungen und Kindheitsträumen auf der anderen Seite bleibt den Leuten selbst überlassen.

In Eberbach scheint aber ein großer Teil herbeizusehnen, die Stadt wieder laut und leuchtend zu sehen.