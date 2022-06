Eberbach. (pol/fhs) Bislang unbekannte Täter haben sich außerhalb der regulären Öffnungszeiten Zutritt zum Pulverturm in der Kellereistraße verschafft.

In der Uhrenkammer unter der Turmspitze beschädigten sie eine Schaufensterpuppe, die dort in historischer Kleidung den Turmwächter darstellt. Die Tat muss irgendwann in der Zeit von Montagabend bis Dienstag 7 Uhr geschehen sein.

Die Einbrecher ließen zudem ihren Unrat mit leeren Getränkedosen und Zigarettenkippen zurück. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Nach Abschluss der Ermittlungen legt das Polizeirevier Eberbach jetzt eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft vor.