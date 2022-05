Parken am Lauer eingeschränkt

Eberbach. (by) Der Neckarlauer ist ab Höhe des Hotels "Krone Post" in Richtung Heidelberg bis auf weiteres für anlegende Boote und parkende Fahrzeuge gesperrt. Die Kaimauer ist nicht sicher genug. Dies habe sich bei einer Betauchung vor wenigen Wochen herausgestellt, so Stadtbaumeister Detlef Kermbach. In Verbindung mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt versuche man Lösungen zu finden, auch im Zusammenhang mit der geplanten Neugestaltung des Lauers, sagte er im Gemeinderat.

Wie lange der Bereich gesperrt bleibt, könne man derzeit noch nicht sagen, so Kermbach. Dadurch fallen auch 20 Parkplätze weg, informierte Bärbel Preißendörfer vom Ordnungsamt auf Nachfrage.