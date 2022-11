Und auch beim nachfolgenden Stück wurden Erinnerungen wach in die guten, alten 90er-Jahre. "Can you feel the love tonight" aus dem Film "König der Löwen" war noch so manchem Zuhörer gut in den Ohren. Tanja Schuberts Kostüm an diesem Abend, das einer Zirkusdirektorin, war auf den Film "The greatest Showman" zurückzuführen, der von einem Zirkuspionier im 19. Jahrhundert handelt.

Von Uta Förster

Der Saal im evangelischen Gemeindehaus am Leopoldsplatz war bis auf den letzten Platz gefüllt. Tobias Soldner, Leiter der Musikschule Eberbach, erzählte bei seiner Begrüßung, dass das letzte, große Musikevent dieser Art kurz vor dem ersten Lockdown stattgefunden habe. Nun sei es endlich wieder möglich.

Sein besonderer Dank gelte Tanja Schubert, die die Gesamtleitung des Abends innehabe. Auch der Sparkasse Neckartal-Odenwald sowie der Volksbank Neckartal dankte er für die Unterstützung, ohne die die Arbeit der Musikschule nicht möglich sei.

Das "Eberbacher Film-Orchester" präsentierte sich dem Publikum außerordentlich bunt und dem Thema entsprechend: Da gab es Cowboys, Hexen, Fabelwesen, Tiere, Ladies und Gentlemen, die fast so aussahen, als seien sie direkt von der Titanic gekommen, Ranger und viele andere.

Begonnen wurde mit einem schwungvoll, harmonischen Stück aus dem Film "Die glorreichen Sieben", das die Zuhörer kraftvoll in den Abend einstimmte. Ganz das Gegenteil zum anschließend verträumten Stück aus der Filmtrilogie "Der Hobbit". Bei der Melodie sah man die grünen Hügel im Auenland fast vor einem.

Der Jugendchor "Voices of Heaven" unter der Leitung des Bezirkskantors, Andreas Faust, trug daraus das zarte Lied inklusive Soloeinlage "A million dreams" vor. Natürlich durfte der von 1993 bis 1998 auf Platz 1 geführte Film "Jurassic Park" nicht fehlen.

Das anspruchsvolle Arrangement dazu wurde von Björn Becker, dem "Startrompeter" des Ensembles ausgearbeitet. Nach einem geheimnisvollen Start steigerte sich das Stück spannungsvoll. Zum nächsten Top-Film von Steven Spielberg leitete Tanja Schubert mit einer humorvollen Anekdote weiter.

Überhaupt führte sie locker und amüsant mit persönlichen Geschichten und interessanten Informationen durch den Abend. Beim Lied "My heart will go on" aus dem Film "Titanic" konnte man die Szenen wieder vor dem inneren Auge erscheinen sehen.

Eine ganz andere Stimmung brachte das folgende Lied "Mamma Mia" von ABBA aus der gleichnamigen Musicalverfilmung mit sich. "Voices of Heaven", die sich aus acht weiblichen und drei männlichen Stimmen zusammensetzten, stimmten diesen schwungvollen Ohrwurm an.

Das Publikum ging mit. Es klatschte im Takt und konnte die Füße kaum stillhalten. "Gabriella’s Song" aus dem schwedischen Film "Wie im Himmel" berührte die Herzen mit der dunklen, schweren und melancholischen Melodie, ganz so, wie sich der Protagonist des Filmes es sich vorgestellt hatte.

Es wurde vom Posaunenchor wunderschön vorgetragen. Bedrohlich und düster klang die nächste Melodie, die die mittelalterliche Landschaft und einen nahenden Winter hervorrief: "Winter is coming" – die Titelmelodie der "Games of Thrones"-Serie.

Die "Stimmband" hatte an dem Abend ihren ersten Auftritt vor Publikum. Mit "Thank you for the music" von ABBA bedankten sie sich für die harmonische Vereinigung der verschiedenen Ensembles am heutigen Abend.

Neun stimmgewaltige Personen performten das Stück a cappella und ernteten damit ebenfalls tosenden Applaus. Mit "Baba yetu", dem Titelsong des Videospiels "Sid Meier’s Civilisation IV" erhielt der Komponist, Christopher Tin, einen Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde, da sein Song als erster Titelsong eines Videospiels mit einem Grammy ausgezeichnet wurde.

Bei dem Lied handelt es sich um das "Vater unser" in Swahili. Das Stück zeichnet sich durch volle Klänge aus, die vom kompletten Ensemble stimmungsvoll dargebracht wurden. Standing Ovations folgten minutenlang.

Mit der gewünschten Zugabe wurde das Publikum noch einmal mit hineingenommen: Alle durften mitsingen beim Klassiker aus dem "Dschungelbuch" "Probier’s mal mit Gemütlichkeit".

Mit großem Applaus und leichten Herzen endete ein großartiger Musikabend. Bei den Gesprächen im Flur hörte man Besucher sagen: "So etwas müsste es noch viel öfter geben!" und "Es war ein wunderschöner Abend!"