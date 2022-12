Eberbach. An zwei aufeinanderfolgenden Montagen im November und Dezember besuchte Marco Jodes das Hohenstaufen-Gymnasium, um jeweils eine Doppelstunde Französisch in den Klassenstufen 7 und 9 zu halten. Jodes ist ein LTTA-Künstler der Kunstrichtung Tanz. Und LTTA, Abkürzung für "Learning through the Arts", auf Deutsch "Lernen durch die Künste" ist eine Bildungsinnovation aus Toronto in Kanada, die den nicht-künstlerischen Lehrplan in den Schulen mit künstlerischen Methoden verbindet.

In Deutschland haben über 60 Schulen in Bayern das originale LTTA-Programm bisher aufgenommen oder durchlaufen, in Rheinland-Pfalz werden im Rahmen des Projekts "Generation K." Künstlerinnen und Künstler ausgebildet und auch in Baden-Württemberg haben sich die Kulturschulen von diesen Ideen inspirieren lassen. Die Rückmeldung zum Erfolg der Methode wurde bereits durch verschiedene Studien bestätigt. Untersuchungen zeigen, dass der mit dieser innovativen Methode gelernte Stoff – bei gleichzeitiger Steigerung der Lernfreude – signifikant besser verstanden und länger behalten wird.

Die erste LTTA-Schule in Baden-Württemberg ist seit 2019 das Hohenstaufen-Gymnasium Eberbach – dank großzügiger Förderung der Eberbacher Firmen Dilo, Münch Landmaschinen und der Bahnhofs-Apotheke sowie dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg (ZSL). Weitere Förderer werden aktuell noch gesucht.

Während der Monate strenger Corona-Auflagen wurden die LTTA-Klassen von den Lehrerinnen Hannah Kneißl (Französisch, Ethik) und Andrea Kodeda-Weißmann (Deutsch, bildende Kunst) vorwiegend durch den hausinternen LTTA-Künstler Hartmut Quiring durchgeführt, teilweise sogar im Online-Unterricht. Jetzt endlich können wieder externe Personen ohne Hygienebestimmungen den Unterricht besuchen.

Und so kam Marco Jodes am 28. November und 5. Dezember ans HSG, um mit den Klassenstufen 7 und 9 unterschiedliche Wortfelder in Bewegung umzusetzen und diese mit Sinneseindrücken und Emotionen zu vernetzen. Die Schülerinnen und Schüler haben dabei erlebt, wie vielseitig Fantasie und wie komplex Assoziationen sein können, und dass es in diesem Zusammenhang weder richtig noch falsch gibt. Es wurde mit vielen Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten zu einem Wort gespielt, unterschiedliche Aspekte wie Raum, Körper, Zeit und Ausdruck erforscht und damit viele Ebenen des Verstehens angesprochen.

Durch Wortkarten konnten spontan Bewegungen ...