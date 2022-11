Eberbach-Friedrichsdorf. (MD) Als Naturparkpartner ausgezeichnet wurde jetzt Landwirt Leon Scholl in Friedrichsdorf. Bürgermeister Peter Reichert als zweiter Vorsitzender des Naturparks Neckartal-Odenwald und Geschäftsführer Paul Siemes überreichten Scholl und seiner Partnerin Mareike Koch die Urkunde. Nach Naturpark-Angaben züchtet Deutschlands einziger hauptberuflicher Kuhhirte schottische Hochlandrinder und vermarktet die Rindfleischprodukte selbst in seinem Hofladen in Mudau-Schlossau, wo er auch wohnt.

Gehütet wird die etwa 50 Rinder zählende Herde von vier selbst ausgebildeten Westerwälder Kuhhunden auf häufig wechselnden Flächen. Die Tiere stehen ganzjährig auf den Weiden und werden nicht zusätzlich mit Kraftfutter gefüttert. Außerdem bildet der junge Landwirt Rückepferde und Ochsen an Kummet und Joch für die Landschaftspflege in engen Tälern und an Steilhängen aus. "Da stehen Naturschutz und Landwirtschaft im Einklang", lobte Projektleiterin Laura Willer. Scholls Betrieb sei ein Vorbild für klimaneutrales Wirtschaften durch Nutzung historischer Ausrüstung. Er verfügt lediglich noch über einen kleinen Traktor mit 30 PS, den er wegen des Frontladers braucht.

Um Naturparkpartner zu werden, müssen Betriebe oder Institutionen neben der Lage im Naturparkgebiet gewisse Kriterien erfülle. Das Partner-Programm ist für Betriebe aller Branchen offen. Die Erstauszeichnung erfolgt für die Dauer von zwei Jahren. Die erneute Auszeichnung für das gelebte und angestrebte Engagement wird für den Zeitraum von fünf Jahren verliehen.

Bürgermeister Peter Reichert gratulierte zur Auszeichnung, der dritten dieser Art im Naturparkgebiet. Seine Freude, dass in der Gemeinde Mudau auch diese Form der Landwirtschaft betrieben wird, brachte Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger zum Ausdruck. Scholl leiste damit auch einen aktiven Beitrag, die Landschaft frei zu halten.

Seinen Verkaufsladen hat Leon Scholl einmal monatlich geöffnet. Dort kann vorbestellte Ware abgeholt werden. Telefonisch ist er unter 06284/71 65 oder 0151/21330626 zu erreichen.