Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Martin Kohler, seit diesem Schuljahr als Gemeinschaftskundelehrer von Leimen an die Realschule Eberbach gewechselt und Träger des "Deutschen Lehrkräftepreises 2021", unterrichtet "gerne mal anders". Er motiviert seine Schülerinnen und Schüler, sich selbst aktiv am Unterricht zu beteiligen und "in Bewegung" zu lernen. Um den Kindern Politik