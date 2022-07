Von Moritz Bayer

Eberbach. Große Freude im Kindergarten St. Maria in der Scheffelstraße: Am Dienstag wurde er offiziell als Naturpark-Kindergarten ausgezeichnet. Beratung und Unterstützung für Naturprojekte sind in den nächsten fünf Jahren damit gesichert. Dazu kamen neben dem Kindergartengeschäftsführer des Trägers (Katholische Kirchengemeinde Neckartal Hoher Odenwald Edith Stein), Björn Mitmesser, auch Bürgermeister Peter Reichert sowie Kerstin Pohl und Paul Siemes von der Geschäftsstelle Naturpark Neckar-Odenwald. St. Maria ist somit der erste Naturpark-Kindergarten der Region Neckartal-Odenwald. In ganz Baden-Württemberg gibt es bisher nur sechs Weitere dieser Art, im Herbst sollen Kindergärten in Schönbrunn und Hemsbach folgen.

In einem Naturpark-Kindergarten nehmen sich Erzieher und Kinder gemeinsam Zeit, Themen in der Natur durch Projekte näher zu erforschen. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Nachhaltigkeit. In der Scheffelstraße gab es im letzten Jahr fünf vielfältige Projekte wie beispielsweise "Wir lernen die Bienen kennen" oder "Säen, Pflanzen, Ernten, Essen". So entstanden ein Insektenhotel und mehrere Gemüse- und Obstbeete. Lernen durch Erleben, hautnah in der Natur. Das kam bei Eltern und Kindern gut an, auch Maskottchen "Noki", der Hirsch, erfreute sich großer Beliebtheit.

Kindergartenleiterin Evi Kainz brachte es auf den Punkt: "Warum Naturpark-Kindergarten? Weil es einfach passt. Manche denken bei Naturparks an Arbeit. Aber unser großer Garten, die Nähe zum Wald... Was machen wir da wohl?" "Tiere beobachten! Wildschweine! Frau Bieber besuchen!", riefen die zahlreichen Kinder als Antwort. Anschließend gaben sie hoch motiviert und begleitet von zwei Gitarren ein Lied zum Besten. "Eins, zwei, drei, Matschebrei", drückte nicht nur kindliche Freude, sondern ebenfalls die Naturverbundenheit im St. Maria aus.

Anschließend erzählte Reichert eine Geschichte von der Freundschaft zwischen einem Stachelschwein und einer Maus. Die Verschiedenheit, welche sich dennoch in gegenseitiger Unterstützung und Verantwortung ausdrückte, betonte er nochmals: "Auch ihr seid verschieden, aber achtet aufeinander. Behaltet euch das bei und bleibt neugierig. In der Natur lernt man niemals aus", gab er den kleinen und großen Zuhörern mit auf den Weg. Mit zwölf Jahren Försterei "auf dem Buckel" wusste Reichert, wovon er sprach. Passenderweise gab es als zweites Lied "Er hält die Welt in seiner Hand" als Symbol ...