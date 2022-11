Von Peter Bayer

Eberbach. Ja, es gab auch Momente, in denen er ans Aufhören dachte. Doch wie in seinen Kämpfen hat sich Bardhyl Gashi durchgeboxt und weiter gemacht. Der große Zuspruch bei der Einweihung der neuen Räume für die Kickboxschmiede in der Bahnhofstraße 41 war die Belohnung für sein Durchhaltevermögen. Doch der Weg dorthin war nicht leicht, immer wieder gab es Rückschläge.

Nur ungern denkt Gashi an die Zeit der Lockdowns zurück. "Der letzte dauerte acht Monate, da sind wir beinahe untergegangen", sagt er – nur Ausgaben, keine Einnahmen. Auch die Suche nach neuen Räumlichkeiten für die erst im September 2019 in der Hirschhorner Landstraße eröffnete Kickboxschmiede gestaltete sich zäh, gepflastert immer wieder mit Rückschlägen. Einmal platzte ein Vertrag am Vortag, sodass er frustriert die Suche aufgegeben hatte. Nach zwei Jahren und einen Monat vergeblicher Suche, kam endlich der erlösende Anruf und der Mietvertrag wurde perfekt gemacht. Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Kleeberger gratulierte dem Kickboxtrainer zum Einzug in die neuen Räume, der auch mithilfe der Stadt gelang.

Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Kleeberger gratuliert seitens der Stadt Bardhyl Gashi zu den neuen Räumen. Foto: Peter Bayer

Bei der offiziellen Eröffnung der neuen Räume am Samstag mit vielen Gästen bedankte sich Gashi bei allen Helfern, ohne die der drei Monate dauernde Umbau nicht möglich gewesen wäre. "Ich habe versucht, den Trainingsraum so boxmäßig wie möglich aufzubauen", erklärt er. Mit den alten Sandsäcken nahm er ein Stück vom Flair der alten Halle mit. Ansonsten ist so ziemlich alles neu im nun hellen und freundlich wirkenden Raum: der Boxring, die Spiegelwand, der Boden und die Trainingsgeräte.

Für den Umzug, so Gashi im Gespräch, gab es mehrere Gründe. Zum einen natürlich die wachsende Zahl der Mitglieder der Kickboxschule. Mit null angefangen waren es bereits nach zwei Monaten 50 Mitglieder. Die Altersspanne reicht inzwischen von vier bis 61 Jahre, darunter eine Gruppe mit 34 Frauen von 17 bis 60 Jahre. Der zweite Grund war die Parkplatzsituation. "Ich hatte immer Angst, dass ein Kind vielleicht beim Überqueren der Straße umgefahren werden könnte", gibt er zu. Jetzt ist die Situation deutlich besser, die Nähe zum Bahnhof perfekt. Denn anders als bei den vielen Kindern kommen 70 Prozent der Erwachsenen von außerhalb, etwa aus Heidelberg und Mosbach. Denn dass in Eberbach nicht nur gut trainiert, sondern auch gut gekämpft wird, habe sich herumgesprochen. "Unsere 20 Kämpfer haben 40 Kämpfe bestritten und nur zwei verloren", sagt er nicht ohne Stolz.