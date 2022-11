Der rechthaberische König will aber hier bleiben und macht es sich in seinem Polstersessel bequem. Sein Diener fordert, ihm etwas zu essen zu geben. Rasch ist Küchenmeister Benni Müller zur Stelle und tischt mit seinen Helfern auf. Erst beim dritten Versuch, als ihm "etwas von ganz unten" serviert wird, ist Heinrich zufrieden ...

Von Marcus Deschner

Eberbach. Endlich darf Eberbach den offiziellen Titel "Stauferstadt" tragen. Das war mehr als ein formaler Akt. Vielmehr musste dafür im wahrsten Sinn des Wortes hart gekämpft werden. Und zwar von Aktiven der Karnevalgesellschaft "Kuckuck", die gestern in der Stadthalle die Eröffnung der Kampagne 2022/23 feierte.

Einmarsch in den Saal: das Gefolge Heinrichs VII. Rechts im Bild, als Stimme aus dem Volk, Bürgermeister Peter Reichert und sein Schönbrunner Amtskollege Jan Frey. Foto: Marcus Deschner

Präsident Udo Geilsdörfer begrüßte kurz nach 13.51 Uhr im voll besetzen Saal die Gäste, darunter auch Bürgermeister Peter Reichert und seinen Schönbrunner Amtskollegen Jan Frey sowie Landtagsabgeordneten Jan-Peter Röderer, Letzteren auch als Aktiven, der beim Geschehen kräftig mitmischte. "Es ist echt ein Traum, wieder eine Kampagne zu eröffnen", strahlte Geilsdörfer angesichts der zwei pandemiebedingt ausgefallenen Vorjahre. Und jetzt, passend zum Start in die fünfte Jahreszeit, "wo wir auch noch Stauferstadt sind, wird alles von ganz allein besser".

Jetzt wird alles besser

Doch was ist der Kuckuckserzählung nach eigentlich passiert? Stadtgründer Heinrich, der geklammerte Siebte (Berthold Rippberger), kommt durch Zufall mit Tochter (Kai Bissdorf) und seinem Gefolge wieder mal ins Städtchen. Angekündigt hatten Ihre Majestät zuvor die Herolde Jenserisch Müller, Lothar Münch und Joachim Becker und gefordert, dass man den edlen Mann nicht nur einlässt, sondern ihm auch Speis und Trank sowie Unterhaltung bietet.

Allerdings lebt "Heinrich der Staufer" in einer völlig anderen Zeit. Und schon wird er eines scheinbar vollkommen zu Unrecht aufgehängten Schildes mit dem Zusatz "Stauferstadt" gewahr. "Das geht doch nicht", beschwert sich "Haushofmeister" Ralph Brenneis, der die Geschichte moderiert. "Doch, alles völlig legal", erklärt ein Sprecher des Volkes (Peter Reichert) dem hohen Gast. Und klärt ihn auch darüber auf, dass man nicht mehr im Gründungsjahr 1227 lebt, sondern heute das Jahr 2022 schreibt.

Der rechthaberische König will aber hier bleiben und macht es sich in seinem Polstersessel bequem. Sein Diener fordert, ihm etwas zu essen zu geben. Rasch ist Küchenmeister Benni Müller zur Stelle und tischt mit seinen Helfern auf. Erst beim dritten Versuch, als ihm "etwas von ganz unten" serviert wird, ist Heinrich zufrieden und will auch das gemeine Volk an solch hervorragenden Genüssen teilhaben lassen.

Tatsächlich geht eine Saaltür auf und "Kellner" reichen den Gästen Brote mit Hausmacher Wurst. Als sich ein ungezogener Bürger (Steffen Bock) über "das miserable Essen" lauthals in Rage redet, wird er sofort in den Kerker geworfen. Dann erfreut Fridolin von der Teufelskanzel (Rainer Menges) als Minnesänger musikalisch das Publikum. "Was soll dess veraltete Minnegepiepse?" kommt es aus der Bürgerschaft (Peter Reichert). "Heut’ singt ma doch was anneres". Schon tritt eine Boygroup auf die Bühne und rockt mit "der wunderschönen Leyla" das frühere Kurhaus. Die Gäste singen mit und klatschen im Rhythmus dazu.

Rechts im Bild Heinrich VII. über dem Volk auf der Bühne thronend. Foto: Marcus Deschner

Mit dreifach kräftigem Hoja

Während der Minnesänger wegen schlechter Leistungen ebenfalls eingekerkert wird, gefällt das Neue auch dem König und er lässt sogleich Ritterspiele in Eberbach stattfinden. Die "Crème de la crème" aus der Ritterschaft tritt gegen einfache Bürger an. Die haben freilich keine echte Chance und humpeln geschlagen vom "Schauplatz" zurück.

Dann dürfen "die Glorreichen Vier" endlich mit Jungfrauen tanzen, was wiederum vom Sprecher aus dem Jahr 2022 als "mittelalterliches Rumgehüpfe" abgetan wird. Kurzerhand wird von diesem der ganze Saal zur Tanzfläche erklärt, und es geht rund. Das gefällt sogar dem König und er erlaubt, dass Eberbach "ab heute die ehrwürdige und große Bezeichnung ganz offiziell führen darf". Jubel bricht im Saal aus.

"Es ist so nice, wieder den Ruf zu hören", freut sich auch Ralph Brenneis. Denn mit einem "Auf die Eberbacher Fasnacht ein dreifach kräftiges Hoja" wird die neue Saison eröffnet. Nach der rund einstündigen Veranstaltung lud die KG Kuckuck alle zu Kaffee und Kuchen ein.