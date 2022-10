Eberbach. (RNZ) Nachdem er im Juni kurzfristig absagen musste, kommt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nun am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr nach Neckarsteinach in das Bürgerhaus Zum Schwanen. Er sowie alle Bürger sind dazu von den fünf SPD-Ortsvereinen Eberbach/Schönbrunn, Hirschhorn, Heiligkreuzsteinach, Neckarsteinach und Schönau eingeladen.

Diese hatten sich zu Beginn des Jahres nach der Devise "Gemeinsam sind wir stärker" kreis- und länderübergreifend (Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg und Kreis Bergstraße in Hessen) zusammengetan, um sich gemeinsamen Themen wie bezahlbarer Wohnraum, ÖPNV, Klima- und Umweltschutz im Neckar- und Steinachtal anzunehmen. Teil dieser Zusammenarbeit sollen Veranstaltungen unter dem Titel "Talk an Neckar und Steinach" sein.

Kevin Kühnert, Mitglied des Deutschen Bundestages und ehemaliger Bundesvorsitzender der Jusos, soll die aktuelle Lage und Ziele der SPD zum Thema "Den ländlichen Raum stärken" einordnen. Sicher wird auch über den russische Angriffskrieg und dessen Folgen diskutiert: Welchen Beitrag leistet das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung, um gut durch den Winter zu kommen? An der Talkrunde werden die fünf Ortsvereinsvorsitzenden als Experten aus der Region teilnehmen: Jan-Peter Röderer (Eberbach/Schönbrunn), Petra Klee (Heiligkreuzsteinach), Ute Stenger (Hirschhorn), Marlene Pfeifer (Neckarsteinach) und Annette Gärtner (Schönau).

Weitere Gäste sollen der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci (Rhein-Neckar), die Landtagsabgeordneten Karin Hartmann (Bergstraße Ost) und Rüdiger Holschuh (Odenwald), Bürgermeister Herold Pfeifer (Neckarsteinach) und die Vorsitzenden der Kreise Rhein-Neckar, Dr. Andrea Schröder-Ritzrau/Daniel Born, und Bergstraße, Marius Schmidt, und die Vorsitzenden der Jusos dieser Landkreise sein. Eintritt ist frei. Wegen begrenzter Parkmöglichkeiten wird empfohlen, mit dem ÖPNV anzureisen oder Fahrgemeinschaften zu bilden.