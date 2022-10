So digital ist der Alltag an der GRN-Klinik

Dennoch: Angesichts einer Situation, in der in vielen Bereichen auch hier "Normalbetrieb (oft) nicht mehr gegeben" sei, und "auch wir Verzicht beim Ressourcenverbrauch üben müssen", richtete Reichert einen Appell an alle Eberbacher. Für ihn geht es derzeit um nichts Geringeres als die Zukunftsfrage. Bei aller Ungewissheit darüber, wie es weitergehen wird, "dürfen wir nicht aufhören, unsere Zukunft zu denken und planen", sagte er. "Jeder und jede kann etwas beitragen im eigenen Umfeld", damit Zukunft gelingen kann, nahm er die Bürger in die Pflicht. Die Ratsrunde rief er dazu auf, "zukunftsweisende, mutige Entscheidungen für Investitionen in die Zukunft unserer Stadt und für die hier lebenden Menschen zu treffen".

Eberbach. Haushaltseinbringung unter den besonderen Bedingungen einer von schwersten Krisen gebeutelten Zeit. "Immer öfter komme ich mir in meinem Amt als Bürgermeister als der Getriebene und nicht mehr als der Gestalter vor", kam Peter Reichert in seiner inzwischen zwanzigsten Haushaltsrede vor dem Gemeinderat mehr als einmal auf die besondere Bedeutung der Kommunen zu sprechen, die sich bei der Bewältigung "der historischen Menschheitsherausforderungen" der Gegenwart stellten. Und auf die Herausforderungen, die dies für die Kommunen mit sich bringe. Auch für Eberbach und die Entwicklung seiner Finanzen. Im Etatentwurf für 2023 scheint diese Entwicklung allerdings so übel nicht zu sein: Die Stadt steuert einen ausgeglichenen Haushalt an.

Von Jutta Biener-Drews

Bürgermeister Peter Reichert. Foto: jbd

Stadtkämmerer Patrick Müller. Foto: jbd

Vorgestellt wurde das neue Zahlenwerk von Stadtkämmerer Patrick Müller, dem für seine Arbeit allerseits Dank und Anerkennung ausgesprochen wurde. Reichert führte den Entwurf am Donnerstag näher aus und schickte einen kurzen Überblick auf die Meilensteine des laufenden Haushaltsjahres voraus. Auf die "dem Ende entgegengehende" energetische Sanierung des HSG, den zwar nicht plangemäß, aber jetzt doch fortschreitenden Kindergartenneubau, den Bürgerentscheid zur Windkraft, die Einweihung der Margareta-Steinmetz-Brücke, die Neugründung einer Stadtwerke-Erzeugungs- und Wärme GmbH, die Übergabe des neuen Feuerwehrhauses und anderes mehr.

2023 sind 10,35 Millionen Euro für Investitionen vorgesehen. Ein Betrag, der laut Reichert "aus dem knappen Überschuss des Ergebnishaushalts" in Höhe von 280 000 Euro, "aus Zuschüssen und den vorhandenen liquiden Mitteln" finanziert werden soll. Die Zuschüsse belaufen sich auf 2,3 Millionen. Kredite werden nicht aufgenommen. Aber die Liquidität der Stadt werde "nach Abfluss aller geplanten Finanzmittel zum Jahresende bis auf die Mindestreserve verbraucht", sagte der Kämmerer.

Das meiste Geld will die Stadt in folgende Projekte stecken: 2,85 Millionen Euro in den Kindergartenneubau, 2 Millionen in Abwasserbeseitigung und Kanalsanierung, ebenfalls 2 Millionen als Kapitaleinlage in die Städtischen Dienste (SDE), wo 1,5 Millionen für das neue Hallenbad vorgesehen sind, 1,19 Millionen in diverse Straßenbaumaßnahmen, 1,1 Millionen in die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Brombach. Außerdem 750 000 Euro in die energetische Sanierung der Steige-Grundschule, 500 000 in den Chemiesaal des HSG, 450 000 in die weitere Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Pleutersbach. Dem Tourismus sollen unter anderem 300 000 Euro zur Sanierung des Ohrsbergturms mit seinem Wahrzeichenwert zugute kommen, als Angebot an Jugendliche ist der Bau der Skate-Anlage für 240 000 Euro eingeplant.

Hintergrund GESAMTÜBERBLICK: > Erträge: 44,74 Mio. Euro > Aufwendungen: 44,46 Mio. [+] Lesen Sie mehr GESAMTÜBERBLICK: > Erträge: 44,74 Mio. Euro > Aufwendungen: 44,46 Mio. > Ergebnis: 0,28 Mio. > Investitionen: 12,35 Mio. DIE WICHTIGSTEN ERTRÄGE: > Zuweisungen: 14,9 Mio. > Einkommensteuer: 8,4 Mio. > Gewerbesteuer: 7,5 Mio. > Gebühren: 3,6 Mio. > Grundsteuer: 2,3 Mio. HÖCHSTE AUFWENDUNGEN: > Sach- und Dienstleistungen: 10,7 Mio > Personalausgaben: 10,6 Mio. > Kreisumlage: 5,4 Mio. > Finanzausgleichs-Umlage: 4,8 Mio. > Sonstige Transferleistungen: 5,5 Mio. > Abschreibungen: 4,2 Mio. > Zinsen: 0,4 Mio. Neue Kredite: 0 Schuldenstand Ende 2023: 13,8 Mio. Pro-Kopf-Verschuldung: 947 Euro [-] Weniger anzeigen

Ein Kelch, der 2023 an den Bürgerinnen und Bürgern vorübergehen wird, ist die Erhöhung der Grundsteuer A und B um 40 Prozent, wie sie letztes Jahr im Gespräch war. "Wir verzichten darauf, weil die Belastungen für viele kaum zu tragen sind und wir bei einem ausgeglichenen Haushalt nicht zusätzliche Belastungen schaffen wollen", gab der Bürgermeister hier Entwarnung.

Der Schuldenstand wird sich plangemäß von 14,8 in 2022 auf 13,8 Millionen reduzieren, die Verschuldung pro Kopf der rund 14 690 Einwohner sinkt von 1 016 auf 947 Euro. Allerdings taucht in der Finanzplanung bis 2026 schon im darauffolgenden Jahr 2024 ein neuer Kreditbedarf in Höhe von 6,5 Millionen Euro und ein damit wieder stark steigender Schuldenstand auf.

Anders als in diesem Jahr, gebe es im Planentwurf für 2023 keinen pauschalen Ansatz für Klimaschutz-Maßnahmen. Statt dessen, erläuterte der Bürgermeister, seien die Mittel dafür bei den einzelnen Bauvorhaben veranschlagt. Reichert: "Die Auswirkungen auf den Klimaschutz sind bei allen Maßnahmen im Haushalt zu berücksichtigen".

Schlussendlich, so Reichert, müsse auch darauf geachtet werden, dass wir bei allem, was zur Bewältigung der enormen Herausforderungen dient, "nicht so weit gehen, alles, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert, weg zu sparen".