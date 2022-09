Die Steige-Grundschule in Eberbachs Norden kann 51 Erstklässler bei sich begrüßen, 31 Mädchen, 20 Buben. Sie alle werden in zwei Klassen zusammen mit 25 bzw. 26 Altersgenossen unterrichtet. In der jüngeren Vergangenheit hatte die Steige-Grundschule zwar ein paar kleinere Erstklässler-Jahrgänge, aber über den Zehn-Jahres-Zeitraum betrachtet bewegten ...

Region Eberbach. Es ist ein starker Jahrgang, der in dieser Woche in unseren Grundschulen ins Schülerdasein eintritt. 195 Mädchen und Jungen werden als Neulinge an den vier Schulen in Eberbach, Hirschhorn und Schönbrunn empfangen. Das ist eine volle, mit 28 Kindern belegte erste Klasse mehr als im Vorjahr.

Von Jutta Biener-Drews

Region Eberbach. Es ist ein starker Jahrgang, der in dieser Woche in unseren Grundschulen ins Schülerdasein eintritt. 195 Mädchen und Jungen werden als Neulinge an den vier Schulen in Eberbach, Hirschhorn und Schönbrunn empfangen. Das ist eine volle, mit 28 Kindern belegte erste Klasse mehr als im Vorjahr.

Allerdings hat sich nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe im neuen Schuljahr in ganz Baden-Württemberg die Zahl der Grundschüler um 2,1 Prozent erhöht. In unserer Region entfällt der größte Zuwachs an Erstklässlern allerdings auf die kleine Hirschhorner Neckartalschule.

Hier, wo es in der jüngeren Vergangenheit zum Teil erste Klassen an der untersten (hessischen) Grenze von 13 Schülern gab, werden heute 36 Kinder in zwei Klassen eingeschult. Das sind 16 Abc-Schützen mehr als letztes Jahr.

In allen Schulen sind die Mädchen des neuen Jahrgangs teils deutlich in der Überzahl. 85 Buben werden – soweit die Geschlechterverteilung bekannt ist – mit 105 Mädchen die Schulbank drücken.

Der Eberbacher Dr.-Weiss-Schule wird hinsichtlich der Neuankömmlinge diesmal keine andere den Rang als größte Schule der Region streitig machen. Hier beginnen 67 Grundschüler ihre Schülerlaufbahn, 37 Mädchen und 30 Jungs. Sie alle werden in drei Klassen mit 22 bzw. 23 Kindern die ersten Schritte im Rechnen, Schreiben und Lesen machen. Hinzu kommen elf Kinder – acht Jungen, sechs Mädchen – , die in der Grundschul-Förderklasse (GFK) aufgenommen werden. Es handelt sich dabei um schulpflichtige Kinder, die noch besonderer Förderung bis zur Schulreife bedürfen.

Außerdem werden in der Sonderschule SBBZ fünf Neulinge begrüßt. Was die Gesamtzahl der Abc-Schützen im Zentrum der Neckarstadt anbelangt, so liegt sie im Rahmen der letzten zehn Jahre, der sich grob zwischen 78 und 57 abstecken lässt.

Die Steige-Grundschule in Eberbachs Norden kann 51 Erstklässler bei sich begrüßen, 31 Mädchen, 20 Buben. Sie alle werden in zwei Klassen zusammen mit 25 bzw. 26 Altersgenossen unterrichtet. In der jüngeren Vergangenheit hatte die Steige-Grundschule zwar ein paar kleinere Erstklässler-Jahrgänge, aber über den Zehn-Jahres-Zeitraum betrachtet bewegten sich die Zahlen hier überwiegend im Vierziger- und Fünfziger-Bereich.

Den kurzfristigen Anstieg erklärt Rektorin Ursula Teichtmann auf Nachfrage mit der "langsam wieder steigenden Geburtenrate" und Zuzügen. Flüchtlinge aus der Ukraine spielten dafür keine Rolle: "Wir haben ein ukrainisches Kind" unter den Erstklässlern, so Teichtmann.

In der Bildungswerkstatt Schönbrunn bekommen die jahrgangsgemischten Klassen 25 Nesthäkchen neu dazu. 14 Mädchen und 11 Jungen werden hier aufgenommen. Zahlenmäßig liegt das auf dem Niveau der letzten zehn Jahre, wobei es bei der Bildungswerkstatt in dieser Zeit drei Ausschläge nach unten auf lediglich 12 bis 15 Neuzugänge gegeben hat.

An der Neckartalschule in Hirschhorn, die das neue Schuljahr unter der neuen Leitung von Rektorin Sonja Tiemesmann beginnt, kommen am heutigen Dienstag 36 Neulinge zur Schule – 20 Mädels, 16 Jungs. Sie werden in zwei Klassen zu je 18 Kindern unterrichtet.

Einen so starken Jahrgang mit über 30 Schülern gab es bei den hessischen Nachbarn zuletzt 2008, da waren es 40. Die 30-er-Marke erreichte die Schule letztmals 2013. Seitdem wurden nie wieder so viele Abc-Schüler aufgenommen. Unterrichtet werden in dieser Grundschule auch Kinder aus Heddesbach und dem Eberbacher Ortsteil Brombach.

Auch in Hessen registriert das Kultusministerium heuer ein deutliches Plus an Erstklässlern. Grund dafür sei unter anderem die Zuwanderung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.