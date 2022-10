Eberbach. (RNZ) "Kommt ihr Gespenster, ihr Hexen und Vampire und Werwölfe (bitte nur an der Leine!) und seid unsere Gäste in den dunklen Hallen des Depots 15/7 in Eberbach. Lasst eure bluttriefenden Reißzähne erstrahlen im Schwarzlicht und beschwört auf der Tanzfläche alle Dämonen der Umgebung." Mit diesen einladenden Worten möchten die Veranstalter alle "Ungeheuer der Nacht" am 31. Oktober bei ihrer Halloween-Party willkommen heißen.

Die DJs Lude, Steve-B und Karasek lassen die Platten kreisen und begleiten das schaurige Schauspiel mit düsteren, technoiden Klängen und Live-Drums von Phrosh. Projektionen furchterregender Gestalten werden an den Wänden erscheinen und das Fürchten lehren. Angsthasen wird empfohlen, eine oder gar mehrere mutige Begleitungen mitzubringen. Nachdem das Tanz-Gebein lang genug geschwungen wurde, können diverse Zaubertränke und giftige Gebräue an der alten Schänke in gruseliger Gesellschaft eingenommen werden. Auch für Süßes und Saures ist selbstverständlich gesorgt. Nicht fürchten sollte man sich vor den Spinnenscharen, die sich hier tummeln; wahrscheinlich haben sie mehr Angst vor den verkleideten Gruselgestalten als umgekehrt.

Für welches Gewand man sich auch entscheidet, alle sind herzlich willkommen! Wer allerdings dem Anlass entsprechend kostümiert ist, dem werden "ein paar Taler an der Pforte" erlassen. Diese öffnet sich auf magische Weise um 20 Uhr und verschließt sich dann wieder ächzend in tiefster Nacht um 3 Uhr. Auch kleine Nachtgespenster ab 16 Jahren dürfen bis zur Geisterstunde bleiben, danach ist jedoch eine elterliche Befugnis erforderlich.

Unter allen, die das Halloween-Plakat auf der Instagramseite des Depots 15/7 bis zum 30. Oktober liken, in ihrer Story teilen und das Depot 15/7 markieren, werden vier Tickets verlost, die komplett freien Zutritt gewähren.

Also: Am besten das beste Laken bügeln, auf die Festtagsbesen schwingen und mit viel Blutdurst zur Halloween X im Depot an der Güternbahnhofstraße.

Weitere Infos, auch zu kommenden Veranstaltungen unter: www.depot15-7.de und auf Instagram: www.instagram.com/depot15_7