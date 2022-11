Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Gymnasialprofessor Helmut Joho ist am Montag im Alter von 89 Jahren gestorben. Dieser Eberbacher hat zeitlebens viel für seine Heimatstadt getan. Seine Schwerpunkte lagen im kulturellen Wirken; er war stets präsent, wenn es darum ging, die Dinge für das Gemeinwohl voranzubringen.

Vor wenigen Jahren erst ist Joho aus dem Haus seiner Familie in der Neckarhälde ausgezogen - altersbedingt. Dort, mit dem Blick auf Odenwald, Neckar und die Stadt, ist er aufgewachsen, war sein familiärer Mittelpunkt bis fast zuletzt. Von diesem Haus aus beobachtete er seit Anbeginn hellwach und kritisch die Geschehnisse in Eberbach, stets engagiert für seine Heimatstadt.

Der heranwachsende Helmut erlebte die schlimmen Jahre des Dritten Reiches unmittelbar, den Brandanschlag auf die Synagoge, den amerikanischen Fliegerangriff auf die Altstadt in den letzten Kriegstagen 1945. Helmut Joho war einer der letzten Augenzeugen jener Zeit. Und bis zuletzt waren seine Erinnerungen präsent.

Joho hat Anglistik, Geschichte und Sport an der Universität Heidelberg studiert, für den Lehrberuf am Gymnasium. Während seiner Studienzeit war er ein erfolgreicher Hürdenläufer. Fünfzehn Mal wurde er Badischer Meister, zehnmal Süddeutscher Meister über 400 Meter und in der 4 x 400-Meter-Staffel mit dem Universitäts-Sport-Club Heidelberg. Neun Mal, sechs Jahre hintereinander, war Joho Deutscher Hochschulmeister; dreimal war er Vizemeister.

Im A-Kader der deutschen Olympiamannschaft war Helmut Joho für die Spiele in Rom 1960 gemeldet; er musste wegen einer Verletzung absagen. Nach dem Studium lehrte Joho an zwei Heidelberger Gymnasien, ehe er 1964 an das Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium kam. In der Erinnerung sieht man noch den jungen Lehrer täglich mit dem Rennrad auf dem Weg von zu Hause Richtung Schule. Sein Sportunterricht am Gymnasium war legendär, orientiert an neuesten Trainingsmethoden – hart, aber effizient.

Helmut Joho gehörte dem an, was man gemeinhin als gehobenes Bürgertum einer Stadt bezeichnet. Präsent, wenn es darum ging, das Gemeinwesen voranzubringen, aber auch kritisch gegenüber Fehlentwicklungen. Es gibt kein kulturelles Feld in Eberbach, in dem Joho nicht segensreich mitwirkte. Schon im Alter von vierzehn Jahren spielte Helmut Violine im heimischen Kammerorchester, er war seit der Nachkriegszeit Mitglied in der Evangelischen Kantorei. Bei den Kunstfreunden, im Bürger- und Heimatverein war Joho genauso aktiv wie rund um das städtische Museum. Bei der 750-Jahr-Feier der Stadtgründung im Jahr 1977 saß Joho in ...