Eberbach (rho) Bei einem tragischen Betriebsunfall in Eberbach ist am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr eine 67-Jährige gekommen. Nach bislang vorliegenden Informationen verfing sich ihr umgehängter Schal beim Arbeiten an einer Mangel in der laufenden Walze; sie konnte sich nicht mehr befreien.

Der mit den Rettungskräften hinzugezogene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Seitens der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim waren am Abend noch keine weiteren Auskünfte zu erhalten.