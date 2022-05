Von Marcus Deschner

Eberbach. "Ich hab’ mich in dieses Gasthaus verliebt", strahlte Irina Schneider kürzlich bei der Eröffnung des "Flammkuchenhäusles" in der Passage zwischen Bahnhofstraße und Neuem Markt. Die gelernte Mediendesignerin betreibt das Bistro mit Cocktailbar gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Eric Skotki.

Beide waren bereits beim Vorgänger als Servicekräfte tätig. So habe man bereits "den direkten Draht zwischen Gästen und Chef", sagt Schneider. Gleichwohl habe man in den über drei Monaten Vorbereitungszeit, in dem die Räumlichkeiten auch gründlich renoviert wurden, eine Vielzahl neuer Ideen entwickelt.

Alle Flammkuchen würden stets frisch belegt, der Gast könne sich auch seinen "Wunschflammkuchen" zusammenstellen – "da sind keine Grenzen gesetzt". Zwischen 11 und 14.30 Uhr bieten die jungen Gastronomen einen Mittagstisch an. Ansonsten ist von Montag bis Donnerstag zwischen 16 und 22 Uhr geöffnet, freitags von 16 bis 24 Uhr, samstags von 11 bis 24 und sonntags von 14 bis 22 Uhr jeweils durchgehend. Man lege Wert auf die Verarbeitung von regionalen Produkten und arbeite integrativ, indem derzeit auch ein Praktikant mit Behinderung beschäftig wird, so Schneider.