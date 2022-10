Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Ginge es nach den im Februar getroffenen Entscheidungen des Gemeinderats, wäre die Umsetzung jetzt auf der Zielgeraden, und der Eberbacher Bahnhof wäre bis Ende des Jahres mit Einzel- und Sammelboxen für Fahrräder bestückt. Die schlechte Nachricht: Daraus wird nichts. Aber es gibt auch eine gute: Die aus üppig gefüllten Fördertopfen erwarteten Zuschüsse für das Projekt haben sich durch eine Beteiligung des VRN sogar noch vermehrt. Sodass die Stadt jetzt mit einem Bruchteil der tatsächlichen Kosten davonkommen wird, wie Kämmerei-Sachbearbeiter Christian Vieser auf Nachfrage informierte.

Mithilfe der von Bund und Land aufgelegten Förderprogramme zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur in den Kommunen will die Stadt sowohl in den fließenden wie in den ruhenden Radverkehr investieren und die Nutzung des umweltfreundlichen Fahrradfahrens attraktiver machen. Mit dem Geld soll der bei einheimischen wie bei Tourenradlern beliebte Neckartalradweg in drei Abschnitten saniert werden. Und am Bahnhof soll den bisherigen Unterständen links des Bahnhofsgebäudes eine zugangsgesicherte Sammelschließanlage zur Seite gestellt werden. Als zusätzliches Angebot für Besitzer besonders hochwertiger "Drahtesel" sind die auf der Stegseite vorgesehenen neun mietbare Einzelboxen gedacht, in denen die teuren Räder für acht Euro pro Monat bzw. 60 Euro im Jahr vor fremdem Zugriff garantiert sicher sind.

Die kleine Garage ist mit 58.000 Euro veranschlagt, die zu 90 Prozent durch Zuschüsse gedeckt werden. Die Einzelboxen kosten nach aktuellem Stand 46.000 Euro, laut Christian Vieser will das Land 19 350 Euro beisteuern. Aber es kommt noch besser: Denn Vieser zufolge konnte "ein Kooperationsprojekt mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar ermöglicht werden", wodurch sich der städtische Anteil "auf nur noch 10 Prozent der Gesamtkosten" schrumpfen ließ. Damit ließe sich der Bahnhof für gut 10.000 Euro mit geschützten Abstellanlagen im Wert von 104.000 Euro möblieren.

Allerdings nicht mehr in diesem Kalenderjahr. Denn laut Vieser können die Aufträge dafür erst bei Vorliegen der Förderbescheide rausgehen. Was im Falle der Einzelboxen zwar geschehen ist. Doch da kommt es bei der beauftragten Firma "aktuell zu Kapazitätsproblemen. Die Realisierung wird somit vermutlich erst Anfang des kommenden Jahres erfolgen können".

Insgesamt hätten sich die Förderprogramme auch sehr viel schleppender bearbeiten lassen als vermutet, berichtet der Kämmereimitarbeiter. Obwohl direkt nach dem Gemeinderatsbeschluss im Februar losgelegt wurde. Aber der enorme Aufwand habe Zeit gekostet. Vieser: "Für die drei Einzelvorhaben waren insgesamt fünf Anträge mit teilweise recht umfangreichen Antragsunterlagen verlangt. In einem Fall war sogar einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich".