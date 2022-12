Von Peter Bayer

Eberbach. 137 Preise im Gesamtwert von 5268 Euro hat die Eberbacher Werbegemeinschaft am Mittwochabend verlost. Insgesamt wurden bei der Weihnachtsaktion zwischen 20. November und 21. Dezember knapp 45.000 Lose ausgegeben. Fast 20.000 Losabschnitte wurden in den EWG-Geschäften abgegeben. Der Hauptpreis – ein Stadtgutschein im Wert von 1000 Euro – ging nach Limbach. Der zweite (500 Euro) und dritte (250) Preis blieb in Eberbach. Zu gewinnen gab es neben den Stadtgutscheinen, die immer besser angenommen werden, eigene Gutscheine der EWG-Mitglieder und Sachpreise. Eine Neuerung gab EWG-Vorsitzender Sven Bauer bekannt: Die Preise können in den Geschäften abgeholt werden, in denen die Lose beim Einkauf an die Kunden auch ausgegeben wurden.

Den ersten Preis, einen Stadt-Gutschein Eberbach im Wert von 1000 Euro gewonnen hat Denise Friedel. Den zweiten Preis, einen Stadt-Gutschein Eberbach im Wert von 500 Euro gewonnen hat L. Böhlmann. Beide Preise wurden von der EWG gestiftet. Der dritte Preis, ein Stadt-Gutschein Eberbach im Wert von 250 Euro – gestiftet von KeepLocal – geht an Manuela Held. Abgeholt werden können diese Preise bei Glasklar Bauer, Neuer Weg 1.

Einen individuell angefertigten Im-Ohr-Kopfhörer der Firma Audia im Wert von 199 Euro gewonnen hat C. Pfungstädter, über einen individuell angefertigten Profi-Gehörschutz für Lärmarbeit oder Live-Musik im Wert von 180 Euro darf sich M. Springmann freuen, einen individuell angefertigten Gehörschutz für Nachts zum Schlafen oder als Wasserschutz beim Schwimmen im Wert von 120 Euro gewonnen hat Arnold Köhler. Alle drei Preise können bei Hörgeräte Hils&Zöller, Friedrichstraße 12, abgeholt werden.

Über einen Gutschein im Wert von 25 Euro, abzuholen bei Weyrauch Repair, Friedrichstraße 3, dürfen sich folgende Gewinner freuen: Ida Müller, Natascha Schäfer, Helga Keller, Carolin Schwinn, Rita Liska, Patrick Gerich, Adrian Aman, Birgit Ziegler, Daniel Straub, Reimold (Vorname fehlt), Kasimir Walz, Susanne Gottschalk, S. Walz-Beigel, Rudi Gerten, T. Münch, Andreas Müller, Gerlinde Kaschper, Gabi Marting, Fam. Bergmann, Petra Stark.

Gutscheine im Wert von 25 Euro, abzuholen im Reformhaus Wolff, Bahnhofstraße 11, haben gewonnen: Alexandra Fischer, Rudziok-Roth, Ch. Münch, Familie Dietz.

Je einen Gutschein im Wert von 25 Euro, abzuholen bei Electroplus Reinig, Bahnhofstraße ...