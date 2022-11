An der Verlosung nehmen alle Lose teil, die bis Mittwoch, 21. Dezember, um 17 Uhr in den teilnehmenden Geschäften abgegeben werden. Welche das sind, steht auf der Homepage der Eberbacher Werbegemeinschaft (www.ewg-eberbach.jimdo.com). Dort werden auch die noch am selben Tag gezogenen Gewinner veröffentlicht. "Der QR-Code auf den beim Kunden ...

Von Peter Bayer

Eberbach. Draußen wird’s kälter, auf dem Neuen Markt wurden die ersten Buden für den heute beginnenden Weihnachtsmarkt aufgebaut, in den Geschäften der Eberbacher Werbegemeinschaft gibt es ab sofort Lose für die große Weihnachtsverlosung und am 10. Dezember heißt es wieder Ad(e)vent auf dem Lindenplatz: Eberbach stimmt sich auf die Weihnachtszeit ein.

Bei der Weihnachtsverlosung der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) gibt es Geld- und Sachpreise im Wert von über 5000 Euro zu gewinnen – mehr als in den letzten Jahren. 44 der aktuell 62 Mitglieder der EWG beteiligen sich an der Aktion. Vier Wochen lang gibt es zu den Einkäufen für die Kunden auch Lose – insgesamt 44.000. Als Hauptgewinne gibt es Stadtgutscheine im Wert von 1000 Euro, 500 und 250 Euro, letzterer gespendet von der Firma "keep local". Unter den Preisen befinden sich unter anderem drei Mal zwei Tages-Eintrittskarten für die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim.

"Durch den neuen Vorstand ist eine neue Dynamik reingekommen", betonte der ehemalige Vorsitzende Dietrich Müller beim Pressegespräch im Café "Reichspost". Die Beteiligung der Mitglieder ist groß, es gibt neben den inzwischen nicht mehr so ganz neuen Stadtgutscheinen auch jede Menge Firmengutscheine und Sachpreise. Auch bei der Gestaltung und dem Druck der Lose und Plakate hat die EWG "den kurzen Weg gewählt", sagt EWG-Vorsitzender Sven Bauer. Die Lose und Plakate hat Susanne Reinig gestaltet, gedruckt wurde alles von Star Notenschreibpapiere aus Eberbach. "Wir wollen die Eberbacher mit einbeziehen", sagt Susanne Reinig.

An der Verlosung nehmen alle Lose teil, die bis Mittwoch, 21. Dezember, um 17 Uhr in den teilnehmenden Geschäften abgegeben werden. Welche das sind, steht auf der Homepage der Eberbacher Werbegemeinschaft (www.ewg-eberbach.jimdo.com). Dort werden auch die noch am selben Tag gezogenen Gewinner veröffentlicht. "Der QR-Code auf den beim Kunden verbliebenen Losabschnitt leitet direkt auf die EWG-Homepage", sagt Bauer. Die Gewinner werden aber auch alle schriftlich benachrichtigt. Die Gewinne können dann in den entsprechenden Geschäften abgeholt werden.

Als Vertreter der Stadt bedankte sich Kulturamtsleiter Tobias Soldner beim Vorstand der Werbegemeinschaft. "Die Weihnachtsaktion ist mit viel Arbeit verbunden und keine Selbstverständlichkeit", betonte er. Die Stadt unterstütze dies, indem sie die Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von 15.000 Euro übernimmt. Da, wo möglich, LEDs zum Einsatz kommen, mache der Energieverbrauch nur einen verschwindend geringen Teil an den Kosten aus. "In den vergangenen Jahren hatten wir Stromkosten in Höhe von 110 Euro", erinnerte Müller. Morgen beginnt auch der Eberbacher Weihnachtsmarkt. Die Geschäfte haben deswegen am Samstag bis 16 Uhr geöffnet. Dann soll auch die Kerze am Rosenturm wieder brennen.

Soldner wies noch auf den Ad(e)vent am Samstag, 10 Dezember, hin, gemeinsam veranstaltet von den Serviceclubs Lions und Rotary. Von 10 bis 16.30 Uhr gibt es auf dem Lindenplatz ein buntes Programm mit verschiedenen Auftritten. Für den Verkauf der Weihnachtsbäume vor Ort und auch wieder vom 26. November bis 6. Dezember per E-Mail (gerhardfriemel@googlemail.com) ist der Lions-Club verantwortlich. Die Rotarier kümmern sich um das leibliche Wohl der Besucher. Es gibt unter anderem Bratwurst, Waffeln und Glühwein.

Vor dem vierten Advent werden auch wieder die Parkscheinautomaten in der Innenstadt und den Parkhäusern gewartet, so dass hier mit Parkscheibe kostenlos geparkt werden kann. "Begonnen wird mit der Wartung wahrscheinlich am 15. oder 16. Dezember", erklärte Ordnungsamtsleiter Rainer Menges auf Anfrage. Nach Silvester sollen wie dann wieder in Betrieb genommen werden.

Zwar nicht ganz weihnachtlich, aber doch eine sehr interessante Veranstaltung ist am zweiten Adventswochenende der Gelita-Cup, ausgerichtet vom Eberbacher SC, mit den U12-Mannschaften der Fußball-Bundesligisten in der Hohenstaufen-Sporthalle. Mit dabei ist unter anderem der Nachwuchs der TSG Hoffenheim, des FSV Mainz, der Frankfurter Eintracht und des FC Augsburg. Ebenfalls hat sich die badische Auswahl der U13-Mädchen angekündigt. Los geht’s am Samstag, 3. Dezember, um 9 Uhr. Tags darauf findet der U11-Cup mit überregional bedeutenden Teams statt, mit denen sich auch der Eberbacher Nachwuchs messen darf. Auch hier geht es um 9 Uhr los.

Info: www.gelita-u12-cup.de