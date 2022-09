Und Maler wie der Eberbacher Rudolf Epp hielten die Welt von vor mehr als 100 Jahren in Bildern fest, man kann die Menschen von damals in ihren schönen Trachten und Kleidern auf den Bildern sehen, die in der Ausstellung an den Wänden hängen.

Bis zu 70 Frauen und Männer nahmen anfangs an den Spinnzirkeln teil, die von spinnkundigen Frauen geleitet wurden. Mit der Zeit schrumpfte der Kreis, blieb aber überregional bis heute quicklebendig: An der Ausstellung nehmen Spinnerinnen und Weberinnen und eine Spitzenklöpplerin nicht nur aus Eberbach, Hirschhorn und Mosbach teil, sondern auch aus dem Kraichgau und sogar aus Augsburg.

Eberbach. Im Museum der Stadt Eberbach wurde letzten Samstag eine Ausstellung eröffnet, die es in sich hat: Der Titel kann in die Irre führen, denn bei einer Museumsausstellung mit diesem Etikett versehen, denkt man vielleicht sofort an alte Gegenstände, an welchen Staub und Spinnweben seit Jahrhunderten hängen und die in der Fernsehschau "Bares für Rares" einen Käufer finden könnten. Doch nichts desgleichen.

Von Sigrun Paas-Zeidler

Eberbach. Im Museum der Stadt Eberbach wurde letzten Samstag eine Ausstellung eröffnet, die es in sich hat: Der Titel kann in die Irre führen, denn bei einer Museumsausstellung mit diesem Etikett versehen, denkt man vielleicht sofort an alte Gegenstände, an welchen Staub und Spinnweben seit Jahrhunderten hängen und die in der Fernsehschau "Bares für Rares" einen Käufer finden könnten. Doch nichts desgleichen.

Wer den gläsernen Museumseingang durchschreitet – bei freiem Eintritt und noch ohne Maskenpflicht – und dann die 2. Etage erklimmt, kann im großen alten Rathaussaal in eine Welt eintauchen, die ganz aus dem modernen Alltag verschwunden ist und doch früher alltäglich war.

Es geht aber nicht um den Staub auf den Dingen oder um langbeinige dünne Spinnen wie zum Beispiel Weberknechte. Im großen Saal hat sich der Eberbacher "Spinnzirkel" eingerichtet, der seit über 40 Jahren besteht und seine Gründungssitzung 1981 im Pfarrhof hatte.

Bis zu 70 Frauen und Männer nahmen anfangs an den Spinnzirkeln teil, die von spinnkundigen Frauen geleitet wurden. Mit der Zeit schrumpfte der Kreis, blieb aber überregional bis heute quicklebendig: An der Ausstellung nehmen Spinnerinnen und Weberinnen und eine Spitzenklöpplerin nicht nur aus Eberbach, Hirschhorn und Mosbach teil, sondern auch aus dem Kraichgau und sogar aus Augsburg.

Ausstellungseröffnung mit (v.l.) stellvertretendem Bürgermeister Michael Reinig, Dr. Sigrun Paas-Zeidler, Ulrike Schlabach (Augsburg), Gisela Reinhard (Epfenbach), Christa Haas (Eberbach). Foto: Heidrun Thate/privat

Wer noch das Glück hatte, als Kind die heute als grausam geächteten Märchen der Gebrüder Grimm lesen zu dürfen, dem sind von dieser Lektüre vielleicht noch Märchen wie "Rumpelstilzchen", "Dornröschen" oder "Die drei Spinnerinnen" in Erinnerung, wo immer das Spinnen und Weben eine Hauptrolle spielte.

Und Maler wie der Eberbacher Rudolf Epp hielten die Welt von vor mehr als 100 Jahren in Bildern fest, man kann die Menschen von damals in ihren schönen Trachten und Kleidern auf den Bildern sehen, die in der Ausstellung an den Wänden hängen.

Darum geht es dem Spinnzirkel: Auf eine alte Handwerkskunst aufmerksam zu machen, die durch die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert durch Maschinen verdrängt wurde. Zu zeigen, wie der Faden entsteht, aus dem die Stoffe unserer Kleidung gemacht werden, indem zuerst die Wolle oder das Haar von Tieren oder Fasern von Pflanzen zu Fäden gesponnen werden, die dann auf einem Webstuhl zu Tuch oder Stoff verwebt werden, aus denen dann die Schneider die Kleidung herstellten.

In der Ausstellung kann man, darf man, SOLL man – fast undenkbar nach den Berührungsverboten während der zwei Jahre Pandemie – das Rohmaterial Wolle, Flachs, Leinen, das von den unterschiedlichsten Tieren und Pflanzen gewonnen wird, mit den Händen und Fingern berühren, um die Unterschiede im Material sinnlich zu spüren. Dazu kann man den Frauen, die im Saal an alten und modernen Spinnrädern sitzen, zuschauen, wie sie aus Büscheln Schafs-, Ziegen-, Kamel- oder sogar Hundehaar, aus Flachs oder Seide, dünne Fäden spinnen und jedem, der es wissen will, zeigen, wie es geht, auch Kindern. In den Vitrinen im Saal sind zahlreiche Dinge zu sehen und anzufassen, vom Rohstoff bis zum fertigen Schal, Pullover oder Spitzendeckchen.

Zur Eröffnung begrüßten Dr. Sigrun Paas-Zeidler vom Museum und Michael Reinig als Stellvertreter für Bürgermeister Reichert die Besucher. Die Einführung in die Ausstellung hielt Christa Haas, die den Spinnzirkel seit Langem leitet. Nach einem historischen Blick über Tausende Jahre der Technik des Spinnens, wies sie zum Schluss darauf hin, dass die uralte Technik, Fäden mit der Hand herzustellen, noch heute in der Sprache ihre Spuren hinterlassen hat in vielen Redewendungen, wie "Du spinnst ja!", oder "den Faden verlieren" oder "jemanden durchhecheln" bis zu "Hirngespinsten".

Nach den Reden hielten die Besucher es noch sehr lange aus, bei angeregten Gesprächen mit den Spinnerinnen, die ihre Kunst gerne vorführten. So lange die Temperaturen es zulassen, sitzt eine der Spinnerinnen vor dem Museum an ihrem Spinnrad und lädt die Vorübergehenden zu einem Ausstellungsbesuch ein.

Info: Geöffnet mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr (bis 30. Oktober).