Der Vater hat den Blick fürs Ganze und auch in der Vergangenheit bereits fleißig modernisiert. So sind Solarthermie für Warmwasser, Öfen in einigen Zimmern und eine Gasheizung vorhanden. "Das galt damals als umweltfreundlich und modern, so können sich die Zeiten ändern", erinnert er sich. Was an den Zukunftsaussichten stört, sei vor allem die Ungewissheit. "Wir sind in der glücklichen Lage, zu investieren, aber ohne Garantie, dass die jetzt aktuellsten Geräte dauerhaft erlaubt bleiben, ist es schwer, gute Vorhersagen zu treffen. Bezahlbarkeit ist die eine, die erwartete Lebensdauer der neuen Geräte, die man sich erhofft, die andere Sache."

Mehrheitlich geht es der Familie um die Fenster. Die sind teils alt und schlecht gedämmt. Ob zwei- oder dreifach verglast, ist für Schlachter eine einfache Frage : "Wenn möglich, dreifach." Denn die Sorge, ob die dreifache und eben noch besser dämmende Schicht Schimmelbefall begünstigen würde, kann der Energieberater den Hausbesitzern nehmen: "Wenn es an neuen Fenstern liegt, wäre das Problem auch bei zweifacher Verglasung da." Deswegen werden auch Wände und der Keller geprüft, ob und wo Feuchtigkeit vorhanden ist, die sich durch die Wände ziehen könnte. Da das Haus am Hang steht, fallen hier die Ergebnisse unterschiedlich aus. Schnell sind die Stellen gefunden, wo es anzusetzen gilt.

Morgens steht eine Erstbegehung an, Vater und Sohn möchten gerne das Fachwissen Schlachters in Anspruch nehmen, bevor es zu Umbauten und Renovierungsmaßnahmen kommt. Die Familie, deren Name hier nicht genannt werden soll, hat zweierlei Gründe: Erstens sind die letzten Modernisierungen schon knapp 30 Jahre her, zweitens erwarten der Sohn und seine Frau Nachwuchs. "Perspektivisch ist das Dachgeschoss Kinderplatz", so der werdende Vater.

Von Moritz Bayer

Eberbach. Gefragt sind sie wie selten zuvor. Die Energieberater haben kaum eine ruhige Minute. Auch Thomas Schlachter hat mehr als beide Hände voll zu tun. Trotzdem nahm er sich die Zeit, der RNZ auf zwei Touren interessante Einblicke in seine tägliche Arbeit zu geben. Dort zeigten sich fröhliche Immobilien-Neubesitzer und motivierte Leute, die Fachwissen angesichts der derzeitigen Lage gut gebrauchen können.

Morgens steht eine Erstbegehung an, Vater und Sohn möchten gerne das Fachwissen Schlachters in Anspruch nehmen, bevor es zu Umbauten und Renovierungsmaßnahmen kommt. Die Familie, deren Name hier nicht genannt werden soll, hat zweierlei Gründe: Erstens sind die letzten Modernisierungen schon knapp 30 Jahre her, zweitens erwarten der Sohn und seine Frau Nachwuchs. "Perspektivisch ist das Dachgeschoss Kinderplatz", so der werdende Vater.

Mehrheitlich geht es der Familie um die Fenster. Die sind teils alt und schlecht gedämmt. Ob zwei- oder dreifach verglast, ist für Schlachter eine einfache Frage: "Wenn möglich, dreifach." Denn die Sorge, ob die dreifache und eben noch besser dämmende Schicht Schimmelbefall begünstigen würde, kann der Energieberater den Hausbesitzern nehmen: "Wenn es an neuen Fenstern liegt, wäre das Problem auch bei zweifacher Verglasung da." Deswegen werden auch Wände und der Keller geprüft, ob und wo Feuchtigkeit vorhanden ist, die sich durch die Wände ziehen könnte. Da das Haus am Hang steht, fallen hier die Ergebnisse unterschiedlich aus. Schnell sind die Stellen gefunden, wo es anzusetzen gilt.

Der Vater hat den Blick fürs Ganze und auch in der Vergangenheit bereits fleißig modernisiert. So sind Solarthermie für Warmwasser, Öfen in einigen Zimmern und eine Gasheizung vorhanden. "Das galt damals als umweltfreundlich und modern, so können sich die Zeiten ändern", erinnert er sich. Was an den Zukunftsaussichten stört, sei vor allem die Ungewissheit. "Wir sind in der glücklichen Lage, zu investieren, aber ohne Garantie, dass die jetzt aktuellsten Geräte dauerhaft erlaubt bleiben, ist es schwer, gute Vorhersagen zu treffen. Bezahlbarkeit ist die eine, die erwartete Lebensdauer der neuen Geräte, die man sich erhofft, die andere Sache."

Nach der Bestandsaufnahme legt Schlachter mit der Familie den weiteren Fahrplan fest: Einen solchen erstellt er professionell mit den vorliegenden Infos, bevor die Familie den Förderantrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) stellt. Damit lassen sich nämlich für bauliche Einzelmaßnahmen die Förderung von 15 auf 20 Prozent erhöhen. Die Fenster können freilich schon bestellt werden, sind sich Vater und Thomas Schlachter einig. Bei den derzeitigen Lieferzeiten sind diese ohnehin erst lange nach bewilligtem Antrag einbaufertig.

Vormittags geht es noch zur ehemaligen Ersten Kirche Christliche Wissenschaft in die Gartenstraße. Dort sind mittlerweile die Privatleute Birgit und Frank Braun heimisch geworden. Basierend auf einem Anfang 2021 erstellten Gesamtkonzept wurde noch von den alten Besitzern ein Antrag auf Nutzungsänderung gestellt. Nach Annahme konnte dann verkauft und mit den Renovierungen begonnen werden, die Schlachter von Beginn an begleitete. Die Fenster dreifach, die Haustüre zweifach verglast, dazu die komplette Fassade neu gedämmt. Viel Arbeit, die ohne fleißige Handwerker nicht möglich gewesen wäre: "In einem solchen Zeitraum ist das eine erhebliche Leistung", nickt der Energieprofi anerkennend. Meist gingen die fleißigen Hände von innen ans Werk, aber die große Fensterfront hat eine Außendämmung. "Anders hätten wir die Fassade in ihrer jetzigen Form nicht beibehalten können, das war aber eine klare Voraussetzung und von den Brauns auch so gewünscht."

Der Rest des weitläufigen Gebäudes wurde von innen gedämmt. An manchen Stellen muss man testen, ob die Wand Feuchtigkeit zieht, das könnte perspektivisch für Schimmelbefall sorgen. Foto: Moritz Bayer

Wichtig war auch das Dach, das nun mit stolzen 38 Zentimetern eingedämmt wurde. Für eine Förderung hätte rund die Hälfte schon ausgereicht. Neben den wärmebehaltenden Eigenschaften halten so aber auch die Ziegel länger: Da sie von innen im Gegensatz zu schlechter gedämmten keine Kondensflüssigkeit abbekommen, lösen sich hier weniger der zwangsläufig im Material vorhandenen Salze. Ein Dach, doppelte Wirkung.

Aufgrund der großen Fläche lohnt sich in der ehemaligen Kirche eine Wärmepumpe ganz besonders. Die niedrig eingestellte Vorwärme bietet optimale Bedingungen für das hinter dem Haus stehende Gerät, die Energie wird hocheffektiv in Wärme umgewandelt. "Wir sind aus einem Altbau hergezogen, der Unterschied ist der Wahnsinn", freut sich Frank Braun. So muss ihnen auch vor dem Winter nicht bange sein.