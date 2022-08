Eberbachs Neckarfront vor der Stadtmauer bot auch am zweiten Standort des Kuckucksmarktes ein illustres Bild. Lichterketten und Verkaufsbuden strahlten ein angenehmes Licht. Auf der gegenüberliegenden Neckarseite blinkte eine Leuchtreklame ihr doppeltes "Kuckuck" in die Dunkelheit. Eine besondere Attraktion waren die zahlreichen Verkaufsbuden zwischen der damaligen "Krone-Post" und der Neckarbrücke. Damals gab es sogar noch einen "billigen Jakob". Das Einkaufspublikum, vornehmlich vom Winterhauch (heute: Hoher Odenwald), bevölkerte Eberbach vor allem am stets verkaufsoffenen Kuckucksmarkt-Sonntag.

Nach Bau der B37 als Eberbacher Umgehungsstraße (die Fernstrecke ging vorher über Friedrich-Ebert-Straße, Friedrichstraße und Bahnhofstraße) folgte 1958 der Umzug in die Stadt, unter der Regie von Bürgermeister Dr. Hermann Schmeißer. Das große Festzelt fand zuerst auf dem Turnplatz bei der Neckarbrücke seinen neuen Platz. Die Fahrgeschäfte wurden überwiegend im Hof der Dr.-Weiss-Schule aufgebaut. Damals passten noch die festen Ferienzeiten der baden-württembergischen Schulen, und der Schulhof war stets zum Kuckucksmarkt frei.

Bis zum Bau der Uferstraße B37 machte sich der Kuckucksmarkt im wahrsten Sinne auf dem Lauer breit, auf dem flachen Ufergelände zwischen der erhöhten Altstadt und dem Neckar. Vom riesengroßen Festzelt über Box-Buden, aus Tannenstämmen gezimmerten Bier- und Weinbuchten bis hin zu Geisterbahn und großem Riesenrad – alles vollständig vertreten, was einen prächtigen Jahrmarkt ausmacht.

Eberbach. Jetzt, wie immer am letzten Wochenende im August: Die Eberbacher und das Umland feiern den 85. Kuckucksmarkt. Das beliebte Volksfest für Groß und Klein. Zum ersten Mal veranstaltet 1929 unter dem damaligen Bürgermeister Karl Frank, mit Pausen während des Zweiten Weltkrieges und der aktuellen Corona-Pandemie. Heute in der Au ist das Fest inzwischen an seinem dritten Standort.

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach selbst hatte drei Schausteller, die den Kuckucksmarkt beschickten. Heil, Frank und Retzbach: Autoscooter, Schießbude und Verlosung wurden von diesen heimischen Unternehmen im jährlichen Wechsel betrieben. Eine weitere rein Eberbacher Attraktion war das Weinzelt von Küfer Helm mit seinem selbstgebauten Weinbrunnen. Im großen Zelt floss das "Eberbacher Rosenbräu" – Ehrensache.

Das Festprogramm hat jahrzehntelange Tradition. Freitags Eröffnung mit Fassanstich im Festzelt. Vorher gab es immer eine Prominenten-Prozession durch die Altstadt, vom Kurhaus zum Zelt bei der Brücke. Die Honoratioren aus Stadt, Kreis und Land zeigten sich dem Publikum in einem Zug. Musikalisch begleitet von Eberbacher Kapellen, dem Fanfarenzug und der Katholischen Jugendmusik.

Sonntags stets Frühschoppen mit Kapelle. Montags Kinderfest, schon damals in der Au. Sackhüpfen, Eierlaufen, Baumklettern – wie heute. Eine mehr oder minder sportliche Attraktion ist ausgefallen: Früher trafen sich montags immer die Stadtvertretungen von Eberbach ("Kuckucke") und Michelstadt ("Bienen") zum Fußball-Wettkampf im Stadion in der Au. Städtische Mitarbeiter und Stadträte kickten hier so gut es ging.

Jahrelang als Quelle für gemeinnützige Einnahmen: Besonderen Einsatz der Stadtverwaltung zeigte sich in einer städtischen Losbude. Anfangs 50, später 75 Pfennig kostete ein Glücksbon. Immerhin gab es vom Mofa bis zum Fernseher so einiges Wertvolles zu ergattern, gestiftet von der heimischen Wirtschaft. Der Erlös kam Altersheim, Hallenbad oder den Sportstätten zugute.

Dienstags zum Abschluss stets das große Brillant-Feuerwerk. Tausende standen wie heute an der Bundesstraße und warteten darauf, dass die "Kuckuck-Kuckuck"-Leuchtreklame ausging. Stets fünfzehn Minuten lang war dann der bunte, krachende Feuerzauber.

Noch einmal gerückt wurde nach dem Bau der Turnhalle der Dr.-Weiss-Schule. Das Festzelt ging eine Etage tiefer in den Schulhof. Die Fahrgeschäfte wichen auf den Parkplatz Grüner Baum und den Leopoldsplatz aus. Rund 2 000 Gäste hatten beim berühmten Festwirt Paul Langlotz einen Sitzplatz. Anfangs floss nur das "Eberbacher Rosenbräu" im Zelt, vertraglich garantiert. Dann übernahm die Heilbronner Cluss die Knauber-Brauerei. Und die Eberbacher hatten einen Genuss aus der Heimat weniger.

Der Rückbau des Hochwasserleitdammes an der Brücke brachte zwar vorübergehend noch etwas zusätzliche Fläche. Die Rücksichtnahme auf die dann rollierenden Schulferien sorgte aber für weitere Probleme. Lagen die Ferien in Baden-Württemberg nicht günstig zum August-Ende, stand der Schulhof nicht zur Verfügung.

Ort des Geschehens

Das große Stadtfest zum 750. Eberbacher Jubiläum im Jahre 1977 fand so großen Anklang, dass man auf neue Ideen kam. In der Innenstadt platzte der Markt aus allen Nähten. Stellflächen für Fahrgeschäfte gab es kaum. Ausdehnungsmöglichkeiten für den Kuckucksmarkt gab es in der Au genug. Und Alt- und Innenstadt wurden eben im Gegenzug die geeigneten Kulissen für den neu geschaffenen "Eberbacher Frühling". Im Jahr 1981 zog der Kuckucksmarkt auf die andere Neckarseite, dieses Mal verantwortet von Bürgermeister Horst Schlesinger. Da kam auch wieder ein Riesenrad, heute Objekt von Sehnsüchten und Diskussionen.