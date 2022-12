Einige Spieler, die in Eberbach dabei waren, spielen inzwischen in einer der Bundesligen, sagt Soldner. Es handelt sich dabei um Florian Flick (Eberbacher SC) jetzt Schalke 04, Andreas Müller (TSG Hoffenheim) - FC Magdeburg, Antonis Aidonis (TSG Hoffenheim) - VfB Stuttgart, Daniel Klein (TSG Hoffenheim) - FC Augsburg. Merveille Papela (FSV Mainz 05) - FSV Mainz 05/SV Sandhausen, Lilian Egloff (VfB Stuttgart) - VfB Stuttgart, Marco John (TSG Hoffenheim) - TSG Hoffenheim/SpVgg Greuther Fürth, Tom Bischof (TSG Hoffenheim) - TSG Hoffenheim. Vielleicht ist ...

"Die Veranstalter und Organisatoren haben es wieder mit unermüdlichem Engagement geschafft, ein großartiges Turnier auf die Beine zu stellen. Der Gelita U12-Cup hat mittlerweile einen festen Platz im Kalender der Top-Nachwuchsmannschaften gefunden. Auch deshalb freut es uns besonders, dieses großartige Turnier als Titelsponsor begleiten zu dürfen", sagt Maria Morganti, Leiterin Unternehmenskommunikation der Gelita AG.

Das Teilnehmerfeld ist wie immer prominent besetzt: Neben vielen anderen haben die Jugendmannschaften der TSG 1899 Hoffenheim, des FSV Mainz 05, der Eintracht Frankfurt und des FC Augsburg ihr Kommen zugesagt. "Wir erwarten spannende Spiele – vielleicht mit dem ein oder anderen Bundesliga- oder Nationalspieler von morgen. Außerdem würden wir uns freuen, wenn viele Zuschauer die Mannschaften unterstützen", sagt Kulturamtsleiter Tobias Soldner, einer der Organisatoren. Schirmherr der Veranstaltung ist der Eberbacher Bürgermeister Peter Reichert. Ebenfalls hat sich die badische Auswahl der U13-Mädchen angekündigt, um den begehrten Pokal mit nach Hause zu nehmen. Die Talentförderung des Badischen Fußballverbands beginnt ab der Altersklasse U 10 in drei Mädchenfördergruppen. Wer hier durch besonders gute Leistung auffällt, darf am DFB-Stützpunkt zusammen mit den Jungen trainieren.

Einige Spieler, die in Eberbach dabei waren, spielen inzwischen in einer der Bundesligen, sagt Soldner. Es handelt sich dabei um Florian Flick (Eberbacher SC) jetzt Schalke 04, Andreas Müller (TSG Hoffenheim) - FC Magdeburg, Antonis Aidonis (TSG Hoffenheim) - VfB Stuttgart, Daniel Klein (TSG Hoffenheim) - FC Augsburg. Merveille Papela (FSV Mainz 05) - FSV Mainz 05/SV Sandhausen, Lilian Egloff (VfB Stuttgart) - VfB Stuttgart, Marco John (TSG Hoffenheim) - TSG Hoffenheim/SpVgg Greuther Fürth, Tom Bischof (TSG Hoffenheim) - TSG Hoffenheim. Vielleicht ist auch dieses Jahr der eine oder andere Nachwuchsspieler dabei, den man in ein paar Jahren in der Bundesliga sehen kann.

Wen die Leidenschaft für den Jugendfußball am Samstag gepackt hat, kann am Sonntag, 4. Dezember, bei einem weiteren Turnier als Zuschauer mitfiebern. Ebenfalls ab 9 Uhr kicken in der Hohenstaufen-Sporthalle die jungen Spieler überregional bedeutender Teams beim U11-Cup. Mit dabei sind unter anderem die TSG Hoffenheim, der SV Sandhausen, Spvgg Frankfurt Oberrad, der Union Heilbronn, die Badische Auswahl Mädchen U12 und heimische Teams des ESC. Für die Bewirtung der Gäste ist an beiden Tagen gesorgt.

Info: Nähere Informationen zum Turnier unter www.gelita-u12-cup.d.

Die Teilnehmer des Gelita U12-Cup

TSG 1899 Hoffenheim, SV Sandhausen, FC Augsburg, 1. FC Kaiserslautern, FSV Frankfurt, Badische Auswahl U13 Mädchen, FSV Mainz 05, SV Wehen Wiesbaden, Eintracht Frankfurt, SV Darmstadt 98, VfB Stuttgart, SV Waldhof Mannheim, Eberbacher SC I und II.