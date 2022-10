Von Peter Bayer

Eberbach. Dachsanierungen von Häusern im Besitz der Stadt und die Anbringung einer Fotovoltaikanlage dazu durch die Städtischen Dienste Eberbach (SDE) – hier gibt es offenbar noch Optimierungspotenzial. Aktuelles Beispiel ist die geplante Dachsanierung am Sportheim in der Au. Der Auftrag wurde für 98.985 Euro einstimmig an die Eberbacher Firma Sittig und