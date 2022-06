Eberbach/Heilbronn. (by) "Und der Sieger ist – Bardhyl Gashi." Der 33-jährige Eberbacher hat es am Samstag tatsächlich geschafft. In der Kolbenschmidt-Arena in Heilbronn besiegte er im Schwergewicht den Serben Damian Savanovic nach Punkten. Nach dem Titel des Interkontinentalchampions hat sich der 33-jährige Kickboxer nun auch den Weltmeistertitel im Verband WKO geholt.

Lautstark unterstützt auch von zahlreichen Fans aus Eberbach boten beide einen Kampf auf technisch hohem Niveau. Entgegen aller Prognosen mussten beide Kämpfer dabei über die volle Distanz von fünf Runden à zwei Minuten gehen. Am Ende sahen zwei Punktrichter den Eberbacher knapp vorne, einer wertete den Kampf unentschieden. Für Bardhyl Gashi war sein wichtigster Kampf wie im Vorfeld angekündigt gleichzeitig auch sein letzter.