Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Die Zeiten in der Stadt haben sich geändert, inzwischen radikal. Dereinst blühte Eberbach mitten im Odenwald, zog die Kundschaft in Scharen aus dem Umkreis an. Verkaufsoffene Sonntage waren die Sternstunden des Einzelhandels. Die Stadt war brechend voll. Alles war auf dem aufsteigenden Ast. Da hatte im September 1965 eine Handvoll