Vor allem "Mittagessen, Kaffeepause und freudiges Zusammensitzen am Abend" erwarte man schon ...

Auch eine andere Radfahrergruppe freute sich auf "gemütliche Tage" und dass "nichts passiert, alle gut ankommen und es nicht ganz so heiß wird, wie es gemeldet war". Eine andere Gruppe war begeistert, dass ihr auf der ersten Etappe von allen Schaulustigen Freundlichkeit entgegengebracht wurde.

"Fragen Sie gerne die Teilnehmer, wie es ihnen gefällt, die werden Ihnen sicherlich dasselbe sagen", prognostizierte Brötel. Gesagt, getan. Einer der ältesten Teilnehmer, Adi Hirschbichler, mit über 88 Jahren, ist zum 20. Mal dabei, wie er gegenüber der RNZ sagte. "Heiß ist es zwar schon, aber die Tour ist sehr gut geplant, und die Strecke ist kein Problem", so Hirschbichler, der alle drei Tage radeln will.

Die Wiedersehensfreude sei gerade nach der zweijährigen Pause umso größer. Nicht unbedingt die sportliche Leistung, sondern eher die Geselligkeit stehe im Fokus dieses Events. Die Organisation mit dem "Rund-um-Service" sei nicht nur gelungen, sondern werde auch von den Teilnehmern sehr geschätzt. Durch das Rote Kreuz, die Polizei und die örtlichen Vereine sei die Tour bestens durchgeplant, so der Landrat.

Auch Landrat Achim Brötel war voller Vorfreude auf die kommenden drei Tage. Das "Genuss-Radeln" sei für ihn wie ein "Familientreffen", so Brötel, der trotz der Anstrengung noch Luft für ein Gespräch mit der RNZ hatte. Er sehe wieder "viele bekannte Gesichter, aber auch neue Radler".

Neckar-Odenwald-Kreis. Auch Temperaturen von weit über 30 Grad konnten rund 130 Fahrradfahrer nicht davon abhalten, beim ersten Tag des Drei-Länder-Rad-Events dabei zu sein. Nach zweijähriger Pause war die Vorfreude umso größer, wieder bei der ersten Etappe von Amorbach nach Bad Wimpfen mit 85 Kilometern mitzuradeln. Die erste Erfrischungspause gab es für die fröhlichen Radler am Waldschwimmbad in Buchen. Dort wurde für reichlich Trinken und Verpflegung gesorgt.

Von Ann-Kathrin Frei und Leon Manz

Gestartet ist er im Jahr 2000 und musste bisher nur einmal aussetzen. Grund dafür war eine Herz-OP. Aber ganz damit aufzuhören, kam für Hirschbichler nicht infrage. Er hofft, dass die Tour "genauso schön wird wie die letzten rund 20 Male".

Auch eine andere Radfahrergruppe freute sich auf "gemütliche Tage" und dass "nichts passiert, alle gut ankommen und es nicht ganz so heiß wird, wie es gemeldet war". Eine andere Gruppe war begeistert, dass ihr auf der ersten Etappe von allen Schaulustigen Freundlichkeit entgegengebracht wurde.

Vor allem "Mittagessen, Kaffeepause und freudiges Zusammensitzen am Abend" erwarte man schon sehnsüchtig. Sowohl die Wiederholungstäter als auch die Neulinge waren allesamt von der schönen Route und der tollen Planung begeistert.

Den Charakter des Familientreffens bewies ein Großvater-Enkel-Gespann, das diesmal an allen drei Tagen teilnimmt. Während der Großvater bereits das elfte Mal dabei ist, ist es für den Zwölfjährigen die erste Tour dieser Art. Gerade die schöne Landschaft macht für den Senior den Charme der Tour aus.

Brötel scheint mit seiner Vorhersage, dass die Teilnehmer seine Begeisterung teilen, recht zu behalten. Denn alle befragten Radler zeigten sich ebenfalls voller Vorfreude auf die nächsten Etappen durch Hessen, Bayern und Baden-Württemberg.

Dabei soll die Geselligkeit im Mittelpunkt stehen. Und natürlich sorgt außerdem die sportliche Komponente – nicht zu unterschätzende 250 Kilometer – für ein abwechslungsreiches Wochenende.

Auch Benjamin Laber, Beigeordneter der Stadt Buchen, wünschte den Teilnehmern einen "abwechslungsreichen Ritt" und teilte ein Geheimnis über die Gepflogenheiten in der Kreisverwaltung: "Frühstück, Kaffeepause und Mittagessen – klingt fast wie ein Tag im Landratsamt."

Zudem sei diese Tour ein Zeichen der guten Zusammenarbeit mit der Touristikgemeinschaft Odenwald. "Den Spaß sehe ich Ihnen an", sagte Laber und wünschte deshalb eine gute, unfallfreie und sichere Fahrt. Abschließend hieß er alle in Buchen willkommen, denen die kurze Pause im Waldschwimmbad noch nicht gereicht hatte.

Eine große Radfahrer-Familie machte sich nach der kleinen Erfrischungspause im Waldschwimmbad weiter auf den Weg nach Bad Wimpfen und freute sich schon auf die nächsten Pausen am Sportplatz Unterschefflenz und im Freibad Neudenau.

Der zweite Tourtag startete am Freitagmorgen beim Kursaal in Bad Wimpfen mit einer gemütlichen Fahrt durchs Neckartal, wo unter anderem in Neckargerach pausiert wurde. Die Strecke führte über das "Odenwälder Korsika" bis ins hessische Wald-Michelbach, wo nach rund 75 Kilometern die zweite Etappe geschafft war.

Am heutigen Samstag geht es auf sportlichen 85 Kilometern von Wald-Michelbach über Brensbach nach Breuberg und von dort an den Main. Über Wörth am Main wird zurück nach Amorbach gefahren, wo das Event seinen Abschluss findet.