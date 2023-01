Am Tag dürfen die Schafe die Wiese frei abweiden, die Hunde Sid und Aare passen auf, dass sie nicht auf die angrenzenden Felder stürmen. In der Zeit hat der Schäfer einiges zu tun: Einen neuen Nachtpferch einrichten, die Schafe auf Verletzungen kontrollieren, frisch geborene Lämmchen in den Hänger und abends in den Stall nach Epfenbach bringen.

Er weiß aber, dass er sich damit auch in Gefahr begibt: Der Odenwald ist Wolfsgebiet. Die Schafe kommen nachts in einen Pferch, der mit einem speziellen Wolfszaun abgesichert ist. "Den fasse ich nicht an, vor dem habe ich Respekt", sagt der Schäfer. Will heißen: Da ist ordentlich Strom drauf, damit der Wolf es merkt, wenn er versucht, zur Herde zu gelangen.

Peter Haßlinger ist mit seinen Schafen auf dem Weg von Balsbach nach Epfenbach. Ein Almabtrieb ohne Alm. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag traf RNZ-Fotograf Thomas Kottal den Schäfer samt Herde auf dem Schreckhof bei Diedesheim. Am Sonntag darauf ging es für die Herde weiter über die Neckarbrücke zwischen Mosbach und Obrigheim in Richtung Heimat. Alle Fotos: Thomas Kottal

Auch in diesem Jahr war das so. "Der Sommer war wieder eine kleine Katastrophe, deshalb mussten wir jetzt Zeit gut machen", erzählt Peter Haßlinger. Denn als es trocken und heiß war, musste er schon einen Teil des Winterfutters verfüttern. "Im Herbst hat es aber gut geregnet." Weshalb Haßlinger mit seiner Herde von Eberbach an den Katzenbuckel zog. "Da durften wir glücklicherweise alle Wiesen abweiden", meint Haßlinger.

Peter Haßlinger ist Wanderschäfer in der dritten Generation, seit 34 Jahren mit den Tieren unterwegs. Er lebt in Epfenbach, wohin er nun auch wieder unterwegs ist. Von April bis Dezember/Januar sind die Schafe draußen, weiden auf Wiesen von Eberbach bis Balsbach.

Diedesheim/Obrigheim. Es geht nach Hause: Wenn Peter Haßlinger mit seinen Schafen den Abstieg aus dem Odenwald angeht und die Neckarbrücke nach Obrigheim überquert, ist das aufsehenerregend. Rund 500 Schafe lotste der Wanderschäfer am Freitag wieder über die Brücke und macht jetzt mit ihnen ein paar Tage am Neckar Station.

Von Stephanie Kern

Diedesheim/Obrigheim. Es geht nach Hause: Wenn Peter Haßlinger mit seinen Schafen den Abstieg aus dem Odenwald angeht und die Neckarbrücke nach Obrigheim überquert, ist das aufsehenerregend. Rund 500 Schafe lotste der Wanderschäfer am Freitag wieder über die Brücke und macht jetzt mit ihnen ein paar Tage am Neckar Station.

Peter Haßlinger ist Wanderschäfer in der dritten Generation, seit 34 Jahren mit den Tieren unterwegs. Er lebt in Epfenbach, wohin er nun auch wieder unterwegs ist. Von April bis Dezember/Januar sind die Schafe draußen, weiden auf Wiesen von Eberbach bis Balsbach.

Auch in diesem Jahr war das so. "Der Sommer war wieder eine kleine Katastrophe, deshalb mussten wir jetzt Zeit gut machen", erzählt Peter Haßlinger. Denn als es trocken und heiß war, musste er schon einen Teil des Winterfutters verfüttern. "Im Herbst hat es aber gut geregnet." Weshalb Haßlinger mit seiner Herde von Eberbach an den Katzenbuckel zog. "Da durften wir glücklicherweise alle Wiesen abweiden", meint Haßlinger.

Fotogalerie: Peter Haßlingers Schafe sind auf dem Heimweg - Die Fotogalerie Previous Next Peter Haßlinger ist mit seinen Schafen auf dem Weg von Balsbach nach Epfenbach. Ein Almabtrieb ohne Alm. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag traf RNZ-Fotograf Thomas Kottal den Schäfer samt Herde auf dem Schreckhof bei Diedesheim. Am Sonntag darauf ging es für die Herde weiter über die Neckarbrücke zwischen Mosbach und Obrigheim in Richtung Heimat. Alle Fotos: Thomas Kottal

Er weiß aber, dass er sich damit auch in Gefahr begibt: Der Odenwald ist Wolfsgebiet. Die Schafe kommen nachts in einen Pferch, der mit einem speziellen Wolfszaun abgesichert ist. "Den fasse ich nicht an, vor dem habe ich Respekt", sagt der Schäfer. Will heißen: Da ist ordentlich Strom drauf, damit der Wolf es merkt, wenn er versucht, zur Herde zu gelangen.

Am Tag dürfen die Schafe die Wiese frei abweiden, die Hunde Sid und Aare passen auf, dass sie nicht auf die angrenzenden Felder stürmen. In der Zeit hat der Schäfer einiges zu tun: Einen neuen Nachtpferch einrichten, die Schafe auf Verletzungen kontrollieren, frisch geborene Lämmchen in den Hänger und abends in den Stall nach Epfenbach bringen.

Haßlinger ist dabei auf sich gestellt, verbringt mehr Zeit alleine bzw. mit seinen Tieren als mit seiner Familie. "Man muss dafür gemacht sein", sagt er. Seine Tage beginnen früh, um 5 Uhr aufstehen, dann das erste Mal zu den Schafen fahren. Dann wieder nach Hause, die Schafe im Stall (Lämmchen und ihre Mütter, Erkrankte) versorgen. Am späten Vormittag geht es wieder zu den Schafen auf der Weide, dort bleibt er dann, bis es dunkel wird.

"365 Tage die Woche" – ein Freud’scher Versprecher, denn er meint natürlich sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Von daher ist die Zeit in Epfenbach für ihn auch eine kleine Verschnaufpause. Bis April bleiben die Schafe dann im Stall. "Nach vier Wochen will ich aber meist schon wieder raus."

Wenn Haßlinger mit den Schafen unterwegs ist, stemmt er das meistens alleine, über Feldwege geht es dann zu neuen Wiesen. "Ich habe hier im Odenwald schon viele Landwirte kennengelernt." Und viele bieten ihm auch ihre Wiesen an. "Wenn man sauber schafft, ist das der Grundstock für eine gute Zusammenarbeit. Denn so wie es in den Wald hineinruft, schallt es auch wieder hinaus."

Das kalte Wetter im Dezember war dem Schäfer dabei lieber als das Regenwetter rund um Weihnachten. "Dann wird der Boden weich und matschig", und dann gibt es keine Wiese mehr, sondern nur Matsch.

Überhaupt das Wetter, dem ist Haßlinger – wie seine Schafe – das ganze Jahr über ausgesetzt. Die extreme Hitze im Sommer, das hat ihm zu schaffen gemacht. Anhängerweise musste er den Tieren Wasser bringen. Wenn es kalt ist, zieht er sich warm an, bei Regen können er und die Hunde manchmal auch im Auto abtrocknen. "Wenn das Gehüt günstig liegt. Wenn Felder außenrum sind, müssen wir raus."

Nun, da der Heimweg angetreten ist, geht es für den Schäfer und die Schafe schnell, nur im Odenwald gibt es so viel Viehhaltung, dass es auch viele verschiedene Weidemöglichkeiten gibt, im Kraichgau wird eher Ackerbau betrieben.

Auch zu Hause geht Haßlinger die Arbeit nicht aus. Im Frühjahr geht es dann wieder los, nach Eberbach auf den Breitenstein. Weg von zu Hause, hin zum Wolf, aber auch: hin zur Natur. Dann im 35. Jahr.