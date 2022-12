Diedesheim. (pm) "Das hat Potenzial!", so hieß der Wettbewerb, bei dem die Diedesheimer Firma MPDV Mikrolab in der Kategorie "SchuleWirtschaft-Starter" dieser Tage den ersten Platz belegte. Mit dem Preis werde das innovative Unternehmen für sein herausragendes Engagement zur Nachwuchsförderung gewürdigt, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.

Mit eigens konzipierten