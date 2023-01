Dallau. Es war der erste Arbeitstag im neuen Jahr, als die Belegschaft der Kunststoffverarbeitung Erwin Ofenloch (KEO) GmbH die traurige Nachricht vom Tod ihres Seniorchefs erreichte. Im Alter von 93 Jahren ist Erwin Ofenloch am 9. Januar verstorben.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Katharina hatte er das Unternehmen in der Garage des Wohnhauses in Lohrbach gegründet. Der rasch wachsende Kundenstamm erlaubte schon bald den Bau der ersten Halle, eine zweite kam hinzu. Am 20. März 1979 wurde die Firma als Erwin Ofenloch GmbH eingetragen.

Nach dem Tod von Katharina Ofenloch kamen die Töchter Ingrid Müller und Christel Combs ihrem Vater sofort zu Hilfe und nahmen ihren Platz im elterlichen Betrieb ein. Als dieser 1985 sprichwörtlich aus allen Nähten platzte, entschloss das Trio wagemutig, in die ehemaligen Produktionshallen der Odenwaldwerke im Dallauer Industriegebiet umzusiedeln. Fast zeitgleich heiratete der Firmengründer seine neue Partnerin Jeanette Just und zog privat nach Neckarsulm.

Erwin Ofenloch war bei der Belegschaft geschätzt, galt als weitsichtiger und überaus sozialer Chef. Seit 1992 führen Tochter Christel Combs und ab 2020 Enkel Eric Combs die Geschäfte im Sinne des Gründers weiter. Dessen Rat nahmen beide bis zum Schluss gerne an. Seine vielfältigen Interessen, sein Know-how, gepaart mit seiner freundlichen Art sowie sein nicht nachlassendes Engagement waren nicht nur die Grundlage für einen treuen Kundenstamm, sondern auch der Kitt für tiefe Freundschaften und zahlreiche gelebte Hobbys.

Die letzten Jahre wurde Erwin Ofenloch – geistig noch rege – von seinen Töchtern in Lohrbach umsorgt. Mit seiner unnachahmlichen sozialen Art wird er nicht nur in der Familie und im Betrieb, sondern auch bei vielen Freunden und Kunden unvergessen bleiben.