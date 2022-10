Dallau. (gin) Im November steigen die Tierarztkosten, die Preise für Tiernahrung sind schon vor Wochen explodiert. Und das, obwohl das Tierheim Dallau mit seinen Platz- und finanziellen Kapazitäten sowieso schon am Anschlag ist. Vor diesem Hintergrund luden das Tierheim und der Tierschutzverein Mosbach und Umgebung dieser Tage zum Flohmarkt nach Dallau ein.

"Wir bedanken uns bei allen für das Interesse an unseren Tieren und unserer Arbeit, die vielen Sach- und Geldspenden und vor allen Dingen für die Wertschätzung unserer Arbeit. Das gibt uns in unserer momentan schwierigen Situation Mut und Kraft", sagte Stefanie Lörsch, Vorsitzende des Tierschutzvereins. Zwei- und Vierbeiner hatten allen Grund, sich zu freuen. Allein durch den Flohmarkt und die damit verbundenen Spenden konnte die leere Kasse um fast 2050 Euro aufgefüllt werden.

Nicht in diesen Betrag eingerechnet sind dabei die Spenden, die von der Odenwälder Bioinsel in Muckental kamen, sowie eine riesige Geld- und Sachspende des Motorradclubs "Fire Hawks" Elztal/Walldürn. Im Rahmen der "gläsernen Produktion" im September hatte die Familie Schiffmann, die die Bioinsel betreibt, Spenden für das Tierheim gesammelt und den Betrag auf 300 Euro aufgerundet. Tobias und Michael Schiffmann nutzten die Gelegenheit beim Flohmarkt, um den Scheck nun zu überreichen.

Wieder einmal selbst übertroffen hatten sich die "harten Jungs mit den weichen Herzen". In den vergangenen drei Wochen hatte der MC Fire Hawks, wie schon in vorherigen Jahren, Geld- und Sachspenden gesammelt. Der Grundstein für die Spende wurde aber schon früher gelegt. "Bereits beim Ritterfest in Dallau im Sommer wurde das Kinderschminken gegen eine Spende fürs Tierheim angeboten", lassen die Fire Hawks wissen.

Das Resultat: 3140 Euro in bar sowie "palettenweise Futter, Streu, Decken, Körbchen, Näpfe und vieles mehr" in Höhe von rund 1800 Euro. "Das ermöglicht uns, einen Teil unserer Tierarztkosten zu begleichen", benannte Lörsch auch direkt einen Verwendungszweck für die so dringend benötigte Finanzspritze. "Danke, dass Ihr einfach da seid und loslegt, wenns bei uns mal wieder brennt", waren sich die hauptberuflichen Tierheimmitarbeiter und Ehrenamtlichen einig.

Der Tierschutzverein lud auch gleich zum nächsten Event ein: Am 4. Dezember wird es eine "Tierweihnacht" geben. Die Lage in Dallau bleibt dennoch angespannt – bereits vor einer Woche wurde ein Aufnahmestopp verhängt: "Jede Box, jeder Zwinger, jedes Zimmer ist belegt. Unsere Mitarbeiter arbeiten am Anschlag, finanziell sind wir am Limit", bittet das Tierheim um Verständnis – und um weitere Spenden.

Info: Wer das Tierheim Dallau unterstützen möchte, kann das Spendenkonto der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Iban: DE93.6745.0048.0003 0392 78, nutzen. Auch für Sachspenden ist man dankbar.