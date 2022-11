Von Carmen Oesterreich

Eberbach. "In der kommenden Woche ist hier alles leer", verkündet Tobias Soldner zum Ausklang der Pop-up-Phase der bisher einzigen "Freiräume" in Eberbach. Der Kulturamtsleiter hat für diesen Abend zu einem Live-Konzert in die früheren Redaktionsräume der Rhein-Neckar-Zeitung eingeladen, bei dem der als "Phrosh" über Eberbach hinaus bekannte Philipp