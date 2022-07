Obrigheim. (pm) Bürgermeister Achim Walter bewirbt sich für eine weitere Amtszeit, das gab er am Freitag in einer Mitteilung bekannt. Mit Beginn der Ausschreibungsfrist am heutigen Samstag wolle er seine Bewerbung abgeben. Gewählt wird in Obrigheim am 9. Oktober.

"Wir haben in den zurückliegenden knapp acht Jahren viel erreicht, ich habe aber auch noch viel vor", erklärt Walter in seiner Mitteilung. Meilensteine der vergangenen Jahre sieht er in der Ansiedlung des Seniorenwohnheimes, des Rewe-Marktes, und der Firma Interroll im Gewerbegebiet "Techno". Auch die Sanierung der Sportstätten in Obrigheim, über die Vereinsräumlichkeiten in Asbach bis hin zu der Halle in Mörtelstein seien zentrale Projekte gewesen. "Aktuell stehen die Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule Obrigheim, die Sanierung der Halle in Asbach und der Ernst-Ertl-Halle, die weiteren Planungen für das Baugebiet Münchberg, die Vorplanungen für die Sanierung der Neckarhalle und die Schutzmaßnahmen bei Hochwasser und Starkregen im Fokus", so Walter.

Beim Blick nach vorne machten ihm vor allem die Ereignisse in der Ukraine Sorgen. "Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges und von Corona, die aktuelle Rohstoffknappheit, unterbrochene Lieferketten und der Personalmangel in einigen Branchen sind große Herausforderungen." All dies wirke sich auch auf die Gemeinden aus. "Es gilt, wichtige Projekte zu stemmen, die Vereine zu unterstützen und gemeinsam mit den lokalen Unternehmen den Standort zu stärken. Mir ist es wichtig, die Gesundheitsversorgung im Auge zu behalten. Und schließlich geht es um Lebensqualität in den drei Ortsteilen."

Die Arbeit mache ihm nach wie vor viel Freude, so Achim Walter. Obrigheim habe, insbesondere nach dem Rückbau des Kernkraftwerkes mit der Nachnutzung des KWO-Geländes, große Entwicklungschancen. "Die möchte ich gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern nutzen." Im Oktober 2014 wurde Walter im zweiten Wahlgang mit über 83 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Bürgermeister von Obrigheim gewählt. Wie bereits vor acht Jahren, will er auch dieses Mal sein Wahlprogramm eigenhändig in jeden Haushalt verteilen. "Ich freue mich dabei natürlich auch auf das ein oder andere Gespräch an der Haustür oder am Gartenzaun."