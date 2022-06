Wilken: "Es sollte halt viel mehr geschaut werden, dass die Stadt alles, aber auch wirklich alles ausschöpft, was noch geht, um weitere Belastungen zu vermeiden." Dazu müsse man sich halt bemühen, tätig sein, sagt Wilken und lässt unschwer nachvollziehbar durchblicken, dass er dies ja wohl mit seinem Engagement schon getan habe in Etatdebatten, bei den Diskussionen über die Investitionen in die Infrastruktur, sei es beim Kindergarten oder der Wasserversorgung, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Von Felix Hüll

Hirschhorn. Es ist nicht ganz klar, ob man die Holzfällerhemden ein persönliches Markenzeichen von Thomas Wilken nennen kann. Aber das "casual ware", das der Bürgermeisterkandidat des Hirschhorner SPD-Ortsvereins auch längst schon vor dem aktuellen Wahlkampf zur Schau trägt, ist durchaus geeignet, etwas von der Persönlichkeit des stellvertretenden Stadtverordnetenvorstehers Hirschhorns zu veranschaulichen.

Anders als es bei seinen Mitbewerbern Oliver Berthold (CDU) und Martin Hölz (Profil Hirschhorn) der Fall ist, hat lediglich die Hirschhorner SPD eindeutig als Partei einen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt, ihn, Thomas Wilken.

"Ich werde ein Bürgermeister für alle Hirschhorner sein", erläutert Wilken, aber gleichzeitig legt er Wert darauf, dass er zu seiner Parteimitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands stehe.

Apropos nennen. Neben den Aktivitäten ist es für Kommunalpolitiker ebenso wichtig, darüber zu informieren, was dem ausgebildeten Zeitungsredakteur Wilken naturgemäß in 30 Berufsjahren in Fleisch und Blut übergegangen ist. Nach Abitur am Heidelberger Hölderlin-Gymnasium 1986, Bundeswehrzeit bei den Funkern im nordhessischen Frankenberg mit anschließend eingereichter Kriegsdienstverweigerung, nach Studium politischer Wissenschaft und Geschichte an der Universität Heidelberg sowie dem Volontariat bei der Rhein-Neckar-Zeitung arbeitete Wilken – zuvor schon als freier Mitarbeiter während des Studiums eingestiegen – 1997 bis 2009 in der RNZ-Redaktion Wiesloch sowie ab 2009 in Eberbach, ab 2010 bis 2012/13 als Ressortleiter der Eberbacher Nachrichten und der Eberbacher Zeitung.

Seit 2013 ist Wilken freiberuflich "in Medien" tätig und hat keine Verbindung mehr mit der RNZ. Für das (Odenwälder) Echo und andere Redaktionen, aber auch für PR-Auftraggeber. Zudem hat Wilken eine eigene Webseite mit regionalen Informationen besonders aus Überwald und Oberzent, aber auch aus Hirschhorn und Umgebung. In Italien besitzt der geschieden Wiederverheiratete ein Ferienhaus, das er auch vermietet. Wilken und seine zweite Frau Nicole haben zwei erwachsene Kinder, Laura und Gino (beide 23).

Info: Seine politischen Inhalte sowie nächste Termine zur Kandidatur als Hirschhorner Bürgermeister listet Wilken umfassend auf in seinem Internetauftritt www.thomaswilkenhirschhorn.wordpress.com/